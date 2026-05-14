台積電技術論壇／採COUPE首發200Gbps微環調變器將在2026年量產

台積電（2330）14日舉辦技術論壇，期間預告旗下緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將整合共同封裝光學（CPO）解決方案，與傳統銅線相比，基板上搭載COUPE的CPO可提供4倍的功耗效率且延遲減少90%，藉由在中介層上使用COUPE技術，效能可進一步提升，實現10倍的功耗效率與延遲減少95%。

台積電也預告，搭載COUPE技術的全球首個200Gbps微環調變器（MRM）將於2026年進入量產，採用COUPE技術的MRM在優異的製程控制下，實現低於1E-08的位元誤差率。

針對COUPE技術，台積電也預告，將持續擴展，以讓400Gbps的調變器、多波長技術與多列光纖陣列單元，於2030年實現4Tbps/mm的頻寬密度。