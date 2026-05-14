恩智浦攜手廣達 加速推動軟體定義汽車確定性區域網路發展

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日宣布與廣達電腦（2382）攜手合作，共同為下一代車輛架構量身打造確定性區域網路（deterministic zonal networking）解決方案。該解決方案以恩智浦S32汽車處理平台與TrustMotion MotionWise®中介軟體為基礎，可在跨車輛區域網路實現可預測的實時通訊。

此解決方案建構於恩智浦以S32為基礎的區域控制器，可解決OEM廠商主要痛點之一，亦即確保主機與網路元件之間的確定性時序（deterministic timing），進而降低後期整合風險。恩智浦提供隨插即用（plug-and-play）開發流程，可有效提升開發速度，幫助廣達等客戶大幅縮短部署現代SDV設計所需時間。

該解決方案支援自動化拓撲發現（automated topology discovery）、排程生成（schedule generation），並可透過持續整合工作流程進行部署。藉由整合MotionWise確定性排程和通訊以及可擴展的軟硬體基礎架構，該解決方案為汽車OEM廠商提供開發與部署區域SDV架構的一站式（turnkey）方法。恩智浦將車規級運算、網路與系統編排整合至經過驗證的單一平台，實現主機與網路之間的端到端確定性，OEM廠商無需自行組裝和驗證這些功能。

這項合作案是因應汽車製造商從分散式、以域為基礎的電子控制單元架構（domain-based ECU architecture），轉向區域與跨域電子電氣（E/E）系統，傳統設計日益限制其大規模提供軟體定義功能的能力。確保分散式運算和網路之間的確定性時序已成為關鍵挑戰，直接影響系統效能、整合複雜度與上市時間。