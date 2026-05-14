帝濶智慧科技合規AI影像去識別化系統 助業者建立可信任安全管理

隨著醫療院所、飯店、長照機構及高端服務場域對安全管理需求持續提升，影像監控系統的應用日益普及。然而，在個資保護與隱私意識高漲的趨勢下，如何兼顧安全管理與隱私保障，已成為產業關注的重要議題。

全球 AI 隱私運算創新領導者 ‒ 帝濶智慧科技(DeCloak Intelligences)，為鈺創科技重點投資之新創AI智慧型公司所推出之AipA 合規隱私 AI 影像去識別化系統，即以「預設隱私保護(Privacy by Default)」為核心，透過即時去識別化技術，從源頭強化影像資料保護。

帝濶智慧科技「AipA 合規隱私 AI 影像去識別化系統」，專為醫療院所、醫美診所、飯店、長照機構、VIP 空間、保全監控中心及高敏感營運場域設計。該系統可無縫導入既有 IPCAM 與監視器架構，無需大規模汰換設備，即可對人臉、人體、行為影像及場域資訊進行即時去識別化處理。

AipA 系統以「預設隱私保護（Privacy by Default）」為核心，一般管理或值勤人員所見畫面皆為經過去識別化處理的影像，有效降低第一線人員、外包保全或未授權人員因可視影像而產生的濫用、截圖、轉傳或外流風險。同時，系統仍可透過 AI 技術進行跌倒偵測、暴力行為辨識、危險區域停留與緊急事件判斷，在不暴露個人影像細節的前提下，維持場域安全與服務品質。

目前，帝濶 AipA AI 影像去識別化系統已成功導入新竹臺大醫院生醫分院、成大醫院、奇美醫院、台中榮總等超過 10 家醫學中心，並廣泛應用於多家長照與日照中心及醫美診所，在提升安全管理效能的同時，亦強化病患與顧客的隱私保障。

帝濶智慧科技總經理鄒耀東表示：「未來的監控系統，不應只關注是否拍攝到影像，更應思考是否有必要讓人員看到可識別個人的畫面。醫療、醫美及飯店產業本質上建立於高度信任之上，若缺乏去識別化與完善的權限控管機制，將可能帶來個資風險，甚至損害品牌信任。」