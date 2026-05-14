威剛科技連續八年榮獲德國紅點設計獎

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）再次於國際設計舞台大放異彩，旗下產品 XPG MARS 980 PRO M.2 SSD 與 URBAN POCKET ELITE （Project name: SE930） 行動硬碟雙雙榮獲 2026 年德國紅點設計獎（Red Dot Design Award）。本次獲獎不僅延續威剛連續八年的得獎紀錄，更體現品牌在產品策略升級上的關鍵成果從單純追求效能，進化為融合「智慧應用」、「永續設計」與「生活美學」的全方位產品價值。威剛持續以使用者為核心，重新定義儲存產品在現代數位生活中的角色，打造兼具高效性能與設計質感的創新體驗。

繼榮獲 2026 年台灣精品獎後，XPG MARS 980 PRO再度以頂尖的工業設計獲得紅點評審青睞。這款專為硬派玩家與 PS5 容量擴充需求設計的 Gen5 SSD，採用 PCIe Gen5 x4 介面展現極速數據傳輸，連續讀寫速度可達 14,000/13,000MB/s，同時MARS 980 PRO 可提供高達 8TB 的超大容量，並藉多種資料保護及修正技術，使其總寫入資料量 ( TBW, Total Bytes Written ) 和耐用度也大幅提升，以滿足各種高負載應用場景。產品最大亮點在於其獨家創新的「智慧主動式散熱系統」，透過 M.2 插槽直接供電，無須額外連結電源，維持系統整體簡潔性，一體成型鋁製散熱片結合內建微型風扇，有效降溫達 15%，大幅改善 Gen5 高速運作下的過熱降速問題，精準滿足電競受眾對巔峰效能與純淨美學的追求。

威剛在 USB4.0 技術領域同樣展現強大的研發實力與迷你輕量化設計能力。URBAN POCKET ELITE 外接式固態硬碟（Project name: SE930）專為處理8K RAW 影像處理與高強度資料工作設計。提供最高3,600 MB/s 極速寫入效能。與前代旗艦產品SE920相比，URBAN POCKET ELITE在維持高效表現的同時，體積縮小達 75%，重量減少 80%，真正體現「極致便攜」的設計理念。

威剛指出，透過先進的控制器製程與無風扇冷卻架構，產品不僅運作寂靜無聲，其幾何切邊設計更大幅提升了握感；此外，該產品機身採用 75% 回收鋁及 85% 回收塑料製造，為追求環境友善與高行動力的專業人士，提供高效且環保的存儲選擇，同時也代表品牌追求創新仍不忘永續發展的信念。