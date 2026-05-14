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簡立峰：AI使白領與企業面對轉型挑戰 台灣面臨主權AI模型依賴困境

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google前台灣董事總經理簡立峰。 記者鄭超文／攝影
Google前台灣董事總經理簡立峰。 記者鄭超文／攝影

生成式AI進化為代理式AI（Agentic AI）並席捲全球產業，Google前台灣董事總經理簡立峰表示，AI發展不只牽動產業升級，更直接衝擊白領階級，同時深刻影響社會信任與數位主權。他提醒，當企業與公共服務加速導入AI，台灣更需要思考關鍵模型、資料與基礎設施的自主性，並建立全民AI識讀與驗證能力，才能在享受AI帶來效率與創新的同時，降低資訊真偽難辨、數位落差與社會信任受衝擊等風險。

簡立峰14日參加2026 TWIGF網路治理論壇，並以「AI發展與社會影響」為題發表專題演講，從台灣產業發展視角出發，探討AI驅動下的數位經濟新機會。他指出，工業革命衝擊藍領階級，AI帶來新工業革命衝擊的是白領階級，所有知識型工作者都會感受到自身知識正在被重新定義，AI也將大幅縮短各產業研發流程、提高創新天花板，帶來驚人的新產品與新消費。當企業走向代理化，營運流程將大幅收縮。他預期未來的「一人公司」會大量出現，年輕人將能以更低成本進入市場。

簡立峰指出，在產業方面，因為台灣在AI供應鏈上特殊的地位，資金高度集中AI，近兩年台灣股市市值增加近五倍，但社會大眾卻可能低估下修風險。台灣過去「悶經濟」時期，過去20年股市市值僅20幾兆元，但現在短短時間內突破百兆元，若面臨三成的市場修正，損失將達到50兆元，超越過去平均市值兩倍之多。他提醒企業、民眾與政府目前尚未有完善因應準備，但這種高風險的結構已難避免，他形容台灣現在是一艘獨特的「海盜船」，在全球環境中航行。

針對AI發展，他認為現已進入全新階段。AI已不再只是輔助工具，而是逐步演化為能接管完整流程的「代理人」，未來企業組織、人力需求與產業競爭模式都將被徹底改寫。在這一波變革中，企業經營模式將朝向「少人化、高效率」發展，白領階級首當其衝。企業招募新員工或轉而選用AI服務已成現實問題，多數企業傾向人力凍結，主管則被要求投入AI代理人的應用。國際科技巨頭如Meta已直接宣布裁減一成員工，並以AI代理效能作為考核指標，形成極端的人機整合環境。

他強調，AI帶來新工業革命，不同於以往藍領階級受衝擊，白領與知識型人才將直接面臨知識價值被壓縮的挑戰。隨著資本價值極大化、個人專業被弱化，許多年輕人將被迫尋求創業出路，利用AI打造微型公司以低成本競爭。預計未來三年全球將出現大量一人或小型中小企業，其中超過半數預計發生於中國大陸。他說明，AI將帶來前所未有的新產品開發效率，例如藥物研發時程從十年縮短至半年，建築設計周期從半年縮短至兩周。

隨著AI技術和平台大者恆大，目前全球僅美國與中國大陸擁有獨立發展大型模型與龐大資料來源的能力。但簡立峰也提醒，當基礎建設導入AI，但模型部署在境外、台灣無法自主掌控，一旦網路中斷或對方停止服務，相關衝擊將延伸至教育、文化、法治、政治與國安等層面。他舉穆斯林國家為例，當地因主流模型價值觀差異而承受巨大壓力，台灣更面臨能源、資源取得不足與對外部模型高度依賴的困境。

他提出，隨AI普及而來的資安風險、資訊真偽難辨等問題，認為社會安全機制亟需重建。包括資訊來源溯源、內容生產責任、跨國法律訴訟將成未來挑戰。他質疑若模型不在台灣，本地能否有效要求內容提供解釋、以及遭遇糾紛時如何追訴。呼籲政府建立法制標準、推動AI生成內容可追蹤來源，同時私部門亦需負起系統可解釋責任。此外，他指出算力資源分配是否公平，也將影響國家競爭力。

面對AI社會挑戰，他強調個人應由被動接受轉向主動驗證，每一位市民都需提升資訊判讀能力。同時，學校教育必須強化AI素養（literacy），培養下一代具備批判性與監督AI應用的能力。AI時代的平權難度只會更高，「唯一的期待，是人人都能成為AI的主人。」

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