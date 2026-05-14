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美光推出256GB DDR5伺服器模組樣品 重新定義AI效能
全球記憶體大廠美光今日宣布，已向主要伺服器生態系合作夥伴提供 256GB DDR5 具暫存器雙列直插式記憶體模組（RDIMM）樣品。該模組採用業界領先的 1-gamma 製程技術，最高速度可達每秒 9200 百萬次傳輸（MT/s），較目前量產中的模組快了40% 以上。
美光表示，此款模組採用先進封裝技術，結合3D 堆疊（3DS）與矽穿孔（TSV）技術，將多顆記憶體晶粒整合於單一模組中。搭配美光 1-gamma DRAM，這些創新可提供支援下一世代 AI 系統所需的容量、速度與能源效率。一條 256GB 模組相較於兩條 128GB 模組，可降低超過 40% 的運行功耗，進一步提升現代 AI 資料中心的整體效率。
美光資深副總裁暨雲端記憶體事業部總經理 Raj Narasimhan 表示，容量、頻寬與功耗是決定 AI 效率的關鍵要素。透過我們的 256GB DDR5 RDIMM，美光正協助伺服器實現顯著的效能提升。此產品基於 1-gamma DRAM，並結合先進 3DS 與 TSV 封裝技術，提供業界領先的速度與能源效率，幫助資料中心架構師能更有效率地擴展 AI 基礎設施。
隨著大型語言模型（LLM）、代理型 AI（agentic AI）、即時推論以及高核心數CPU 工作負載快速發展，企業伺服器對於更高記憶體容量、更大頻寬與更佳能源效率的需求日益迫切。美光 256GB DDR5 RDIMM 正是針對這些需求設計，讓伺服器架構師、雲端營運商與平台合作夥伴能在既有的散熱與功耗限制下，最大化每個處理器插槽的記憶體容量。
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