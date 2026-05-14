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鴻海：AI機櫃出貨倍增 CPO交換機第3季起量產出貨

中央社／ 台北14日電

鴻海今天表示，集團今年在AI伺服器領域強勁成長，第2季AI機櫃出貨估季增高雙位數百分比，今年AI機櫃出貨倍數以上成長，800G以上交換機全年成長倍增，矽光子CPO交換機預計第3季量產出貨，CPO交換機全年出貨可到萬台。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望AI伺服器和通用伺服器營運，鴻海輪值執行長蔣集恆回應法人提問表示，鴻海今年在AI機櫃出貨持續逐季放量，今年AI機櫃出貨量可倍增，第1季AI伺服器占伺服器整體業績比重超過5成，預期今年鴻海在通用型伺服器業績穩健，維持雙位數百分比成長，優於產業平均水準。

鴻海發言人巫俊毅說明，鴻海集團今年在AI多種解決方案出貨可逐季增加，在特殊應用晶片（ASIC）伺服器專案出貨可倍增。

另外在主權AI專案布局，巫俊毅表示，鴻海已增加投資高雄亞灣超算中心Visionbay.ai，也與非洲主權AI基礎設施公司Amini、法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

展望AI伺服器整機和關鍵元件布局，蔣集恆回應法人提問表示，鴻海集團與北美雲端服務供應商（CSP）客戶長期穩定合作，可供應多種AI伺服器機櫃組合，整機新品預計第3季開始出貨，迭代更新會帶來更多商機，包括繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）人工智慧伺服器機櫃成長力道強勁，鴻海在下一代AI機櫃成長幅度會提升，市占率持續提高。

在ASIC應用AI伺服器機櫃，蔣集恆表示，鴻海集團是多家CSP大廠開發重要合作對象，鴻海在系統及機櫃開發經驗，是客戶非常重視的價值，除了整機外，鴻海在液冷散熱、機構件、高速傳輸、電源模組、系統驗證等高附加價值項目持續布局，提升關鍵零組件自製率。

在半導體事業進展，巫俊毅表示，8吋晶圓廠新產品開發通過客戶驗證，4月底量產。在全球封測布局，鴻海在印度合資後段專業封測代工廠（OSAT），完成第1次注資，啟動建廠。

在實體Physical AI應用布局，巫俊毅指出，鴻海集團第2季開始在美國工廠部署人形機器人與協作型機器人。

鴻海 布局 伺服器

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