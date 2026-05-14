造山者丹麥放映 與會者讚台灣發展半導體具慧眼

駐丹麥代表處與丹麥台灣協會13日共同舉辦「造山者」紀錄片放映會。與會賓客對台灣政府在半世紀前獨具慧眼發展半導體技術，參與計畫的科技菁英義無反顧的全心投入及過程中不畏艱辛、打死不退的執著，都感到印象深刻。

駐丹麥代表處發布新聞稿指出，放映會在哥本哈根舉行。當地國會議員、科技界人士、學者、僑胞及留學生等逾120人出席。

駐丹麥代表鄭榮俊致詞表示，期待透過本片，讓當地人士深入了解台灣發展半導體產業的艱苦歷程，並進一步共同探索台丹未來合作契機。

影片放映後，鄭榮俊與丹麥量子公司（QuantumDenmark）執行長斯莫利亞（Laura Smoliar）座談並接受提問。

斯莫利亞曾於90年代在中央研究院原子與分子科學研究所擔任研究員，參與台灣同步輻射研究中心的工作，並於2023年到2025年擔任美國史丹佛大學台灣科學及科技中心（Taiwan Science & Technology Hub）執行長，對台灣科技發展認識甚深。

映後座談中，鄭榮俊強調，台灣在半導體產業獨步全球，樂願與理念相近夥伴共同強化供應鏈韌性。斯莫利亞以她早年隨時任中研院院長李遠哲赴台的親身經驗，說明台灣科技產業獨樹一幟的完整產業生態特性，指出台灣與丹麥未來在量子等領域的合作潛力。

在活動現場，丹麥台灣協會會長黃伊敏以台灣科技界「鎮機之寶」綠色乖乖致贈斯莫利亞，介紹台灣特殊文化，也安排台僑自製珍珠奶茶及噶瑪蘭威士忌等特色飲品，向丹麥觀眾推廣台灣。