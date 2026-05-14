工研院辦先進液冷論壇 推台廠搶攻 AI 算力商機

面對生成式 AI 與高效能運算（HPC）飛速發展，全球資料中心正迎來對極端散熱與基礎設施的緊迫需求，傳統氣冷散熱已正式面臨物理極限。「液冷革命」不再是未來式，而是支撐下一代算力穩定輸出的剛性條件。為此，由工研院推動先進微系統與構裝技術聯盟（AMPA）主辦，異質整合系統級封裝開發聯盟（Hi-CHIP）與英特爾（Intel）協辦的「2026 先進液冷技術論壇」，正式為台灣供應鏈指引了精準的突圍與落地之道。

在這場由算力驅動的產業重構中，英特爾（Intel）與工研院深度合作，確立了台灣邁向 AI 綠色算力的雙引擎。工研院扮演著無可取代的技術源頭，從晶片底層封裝切入，釋出如「VC Lid（均溫元件）」等核心熱傳導架構，為高階系統解熱築起研發護城河。

與此同時，英特爾則發揮了強大的全球戰略支柱角色，協助合作夥伴從單一元件擴展至整體機房的系統布局。雙方的合作不僅止於單純的技術交流，更實質搭建了一個高度整合的「跨域合作生態系」。

為了具體展示從伺服器到資料中心的一體化解決方案，本次論壇展區打破了單一硬體陳列的框架，完全圍繞「跨域生態合作平台」的五大核心概念展開。眾多領導廠商透過與英特爾合作，展出具備全球通用標準的示範級解決方案；同時，會場亦匯聚了眾多隱形冠軍的尖端技術，共同完善整條產業鏈。

緯穎科技（6669） (Wiwynn) 英特爾合作，展示專為 AI 時代打造的雙面冷板解決方案，透過微米級流道與 3D 列印技術，實現了超乎想像的熱效能與設計整合。此外，台灣供應鏈亦在會場展出了針對邊緣算力打造的原生浸沒式一體機，展現出運算與靜音兼具的創新硬體架構。

Goreal 基於英特的新進技術與平台，推出資料中心級別的伺服器整體供電解決方案。會場中同時可見產業界針對電力耗損提出的尖端對策，包含整合液冷與 800V HVDC（高壓直流）的次世代伺服器架構，以及專為液冷極端環境開發的高可靠度鋁電解電容，共同為降低電源轉換損耗提出完美解答。

作為生態系的關鍵材料夥伴，柏斯托（Perstorp）無縫對接英特爾的解決方案，提供先進的化學冷卻液支援。除了指標性大廠外，台灣生態圈更展現了百花齊放的底層實力：從突破極限熱通量的微流道與兩相流技術、低 GWP 綠色冷卻介質、高階熱介面材料（TIM），到確保長效運轉零洩漏的商用級液泵、高精密度管路總成，乃至廠務端的板式熱交換器，精準補齊了高功率解熱的每一道實體防線。

因應龐大的資料吞吐需求，鈺登科技展現了與英特爾合作的高密度基礎設施開放式網路架構，將液冷技術從伺服器本體無縫銜接至網路骨幹，建構了高頻寬且具備高度散熱優化的網通生態；英業達（2356）、傅立葉與晟銘電子（3013）基於英特爾技術與平台，共同展示了具備智能控制系統的液冷一體化 HPC 集裝箱式數據中心，以及符合ORv3規範的液冷機櫃，實現隨插即用的終極型態。