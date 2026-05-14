Counterpoint Research預期 2032年每十台穿戴裝置有八台搭載AI

Counterpoint Research發表對穿戴式裝置調查報告， 2026年至2032年間，穿戴式裝置市場將帶來高達1兆美元的累積營收機會，其中具備Edge AI能力的穿戴式裝置預計將貢獻近75%的市場價值。穿戴式裝置中的Edge AI滲透率，預計將從2025年的30%提升至2032年的近80%，也就是屆時每10台穿戴式裝置中，將有8台搭載裝置端AI。

Counterpoint Research指出，全球消費性穿戴式裝置營收預計至2032年將以10%的年複合成長率（CAGR）成長，而支援Edge AI的穿戴式裝置則將以更快的21% CAGR擴張。TWS真無線藍牙耳機與智慧手錶仍將是穿戴式裝置市場中出貨量最大的兩大類別。

針對市場動態，Counterpoint Research資深分析師 Tina Lu表示，裝置端AI其實早在十多年前就已應用於消費性穿戴式裝置。如今真正改變的是，愈來愈多新型態裝置切入全新消費族群，而Edge AI也開啟了許多在穿戴式裝置誕生初期難以預期的新應用場景。以出貨量來看，穿戴式裝置中的Edge AI滲透率，預計將從2025年的30%提升至2032年的近80%。」

針對生態系發展，Counterpoint Research資深分析師 Anshika Jain 表示，整體消費性穿戴式裝置營收預計至2032年將維持10%的穩定年複合成長率，但支援Edge AI的穿戴式裝置將以21%的更高速度成長。Edge AI導入速度超越整體穿戴式市場，背後原因不只是消費者需求提升，更重要的是整體技術堆疊已同時跨越多項關鍵門檻。