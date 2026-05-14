Counterpoint：2032年每10台穿戴式裝置中 將有8台搭載裝置端AI

根據Counterpoint Research預估，2026年到2032年間，穿戴式裝置市場將帶來高達1兆美元的累積營收，其中具備邊緣AI（Edge AI）能力的穿戴式裝置預計將貢獻近75%的市場價值。而穿戴式裝置中的Edge AI滲透率，預計將從2025年的30%，提升至2032年的近80%。

Counterpoint指出，全球消費性穿戴式裝置營收預計至2032年將以10%的年複合成長率（CAGR）成長，而支援Edge AI的穿戴式裝置則將以更快的21% CAGR擴張。其中真無線耳機（TWS）與智慧手表仍將是穿戴式裝置市場中出貨量最大的兩大類別。

針對市場動態，Counterpoint Research資深分析師 Tina Lu 表示，裝置端AI其實早在十多年前就已應用於消費性穿戴式裝置。如今真正改變的是，愈來愈多新型態裝置切入全新消費族群，而Edge AI也開啟了許多在穿戴式裝置誕生初期難以預期的新應用場景。

針對生態系發展，Counterpoint Research資深分析師 Anshika Jain 認為，整體消費性穿戴式裝置營收預計至2032年將維持10%的穩定年複合成長率，但支援Edge AI的穿戴式裝置將以21%的更高速度成長。Edge AI導入速度超越整體穿戴式市場，背後原因不僅是消費者需求提升，更重要的是整體技術堆疊已同時跨越多項關鍵門檻。