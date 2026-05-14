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工研院AI評測技術獲AI Award特優 降低AI導入風險

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開發之「可信任AI自動化評估技術」榮獲台灣人工智慧協會（TAIA）2026 AI Award「落地轉型：最佳解方賞」特優獎，技術已協助超過110件企業AI模型檢測案，有助企業降低AI導入成本與驗測門檻，加速可信任AI應用落地。左起為台灣人工智慧協會秘書長吳春森、工研院量測中心經理黎宇泰。工研院/提供
工研院開發之「可信任AI自動化評估技術」榮獲台灣人工智慧協會（TAIA）2026 AI Award「落地轉型：最佳解方賞」特優獎，技術已協助超過110件企業AI模型檢測案，有助企業降低AI導入成本與驗測門檻，加速可信任AI應用落地。左起為台灣人工智慧協會秘書長吳春森、工研院量測中心經理黎宇泰。工研院/提供

工研院14日宣布，在數位發展部數位產業署AI評測計畫支持下所開發的「可信任AI自動化評估技術」，榮獲台灣人工智慧協會（TAIA）2026 AI Award「落地轉型：最佳解方賞」特優獎。該技術已協助超過110件企業AI模型檢測案，並將原本需耗時兩周的人工評測流程，大幅縮短至90分鐘，有助企業降低AI導入成本與驗測門檻，加速可信任AI應用落地。

工研院量測技術發展中心經理黎宇泰表示，過去企業進行語言模型測試，多仰賴人工逐題檢查，不僅耗時費工，也難以因應模型快速更新與迭代需求。為此，工研院量測技術發展中心結合工研院資訊與通訊系統研究所於測試工具與題庫開發的技術能量，建立自動化AI評測機制，透過智慧抽題、提示詞設計與語意比對等技術，自動檢測模型回答內容是否符合規範，大幅提升測試效率與一致性。目前團隊已協助超過110件AI模型檢測案，應用涵蓋大型語言模型、智慧客服、商務系統及政府公文等場域，其中超過九成來自民間企業。

工研院資訊與通訊系統研究所專案經理蔡淑瑜表示，因應我國《AI基本法》立法，以及全球AI治理與法規趨勢逐步成形，企業對模型準確性、安全性與合規性的驗測需求顯著提升。然而，目前多數國際開源模型主要以英文資料訓練，容易出現不符合臺灣語境與文化情境的內容，因此團隊特別建立繁體中文與臺灣文化情境題庫，強化模型在語言適切性、文化敏感度與在地化應用上的檢測能力，協助企業打造更符合臺灣市場需求的AI服務，提升使用者信任度與應用品質。

台灣人工智慧協會（TAIA）2026 AI Award為國內指標性AI獎項，聚焦AI技術落地應用與產業轉型成果。此次獲獎技術已導入AI產品與系統評測中心（AIEC）第三方評測機制，並朝TAF ISO/IEC 17025實驗室品質體系接軌，協助臺灣AI產品因應國際AI治理與供應鏈要求。相關成果亦已與法國國家計量與測試研究院（France Laboratoire national de métrologie et d'essais；LNE）展開合作交流，並登上IEEE CAI 2026國際學術會議，展現臺灣在AI評測、驗證與標準化發展上的技術能量與國際接軌成果。

工研院 數位發展部

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