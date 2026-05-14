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虎門科技通過ISO 27001驗證 強化資安服務

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

虎門科技（6791）正式通過ISO 27001資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）國際標準驗證，並於近日完成授證儀式，象徵虎門科技於資訊安全治理、風險管理與營運持續能力方面，已建立符合國際標準之管理機制。

在本次ISO 27001導入與驗證專案中，虎門科技攜手長期合作夥伴網安智慧科技股份有限公司，共同推動資訊安全管理制度建置及管理流程優化。透過專業顧問團隊的全程協助，虎門科技全面整合及檢視上市櫃公司所需內稽內控制度，並持續強化企業資訊安全管理架構，最終順利通過貝爾國際驗證並取得TAF認證，成功建構符合國際規範的資訊安全防護體系。

隨著全球數位轉型加速推進，資訊安全已成為企業永續經營與產業競爭力的重要關鍵。虎門科技長期深耕CAE工程模擬分析、SAP企業資源規劃（ERP）解決方案及數位轉型服務，客戶涵蓋高科技製造、傳統產業、金融服務、流通零售，以及各類研發機構與企業組織。

虎門科技表示：「通過ISO 27001國際認證，代表虎門科技已建立系統化、制度化且可持續精進的資訊安全管理機制。未來，我們將持續深化資安治理能力，確保客戶資料與研發成果之安全，提供更穩定、可靠且值得信賴的技術服務，攜手全球客戶共同邁向數位永續發展。」

資安

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