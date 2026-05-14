華碩 ProArt 進駐 TSUTAYA BOOKSTORE 海外首間直營店

華碩（2357）12日宣布，與TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店展開跨界合作，旗艦級大型顯示解決方案ProArt Cinema PQ09U強勢進駐，共同打造融合文學、設計與視覺藝術的沉浸式現代文化場域。

在TSUTAYA BOOKSTORE充滿溫潤質感的空間中，ProArt Cinema PQ09U不僅是螢幕，更是「數位策展顧問」，這面高達162吋的4K microLED「巨型畫布」，除了能讓創作者淋漓釋放個人美學感知，其每幀精彩畫面，亦為穿梭書架間的訪客帶來關於理想生活、建築美學與飲食文化的深度提案。

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝認為，一直以來ProArt皆專注於為創作者打造全方位軟硬體整合的生態系，並以極致科技滿足其苛求完美的精神，實現精采創意；而TSUTAYA BOOKSTORE則致力拓展文化產業的無限可能；期待透過此次合作，點燃讀者創作靈感火花，讓人們在日常生活中，看見那些未曾想像的藝術之美，共同成就最無與倫比的感官體驗。

臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬也表示，未來的書店不應受限於傳統零售空間，而是一座串聯文化與生活的重要樞紐；這次在海外首間旗艦店率先導入華碩ProArt Cinema PQ09U，就是希望藉此打破閱讀邊界，在知識、視覺與生活風格的交會處，開啟一場兼具文化底蘊與現代科技的深度對話。

建立TSUTAYA BOOKSTORE全新次元的ProArt Cinema PQ09U，亦是店內的核心視覺平台，將廣泛應用於數位藝術展演、主題書展的視覺敘事，以及講座、創作者分享等文化活動，其超大尺寸的顯示面板和卓越的高色彩精準度，能讓觀眾能更深入地感受內容本身、獲得共鳴，進而強化視覺媒體與文學作品之間的連結互動。

隨著SUTAYA BOOKSTORE松菸店盛大開幕，也象徵雙方正式揭開合作序幕，日後將持續攜手，擘畫更多令人驚豔與交流創意的策展活動，為城市社群注入更多嶄新的創作能量，形塑充滿青春活力的文化意象與多元脈絡。