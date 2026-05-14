快訊

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

大雨往南移了！8縣市大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩 ProArt 進駐 TSUTAYA BOOKSTORE 海外首間直營店

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩與TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店展開跨界合作，旗艦級大型顯示解決方案ProArt Cinema PQ09U強勢進駐，打造融合文學、設計與視覺藝術的沉浸式現代文化場域。華碩／提供
華碩與TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店展開跨界合作，旗艦級大型顯示解決方案ProArt Cinema PQ09U強勢進駐，打造融合文學、設計與視覺藝術的沉浸式現代文化場域。華碩／提供

華碩（2357）12日宣布，與TSUTAYA BOOKSTORE海外首間直營店展開跨界合作，旗艦級大型顯示解決方案ProArt Cinema PQ09U強勢進駐，共同打造融合文學、設計與視覺藝術的沉浸式現代文化場域。

在TSUTAYA BOOKSTORE充滿溫潤質感的空間中，ProArt Cinema PQ09U不僅是螢幕，更是「數位策展顧問」，這面高達162吋的4K microLED「巨型畫布」，除了能讓創作者淋漓釋放個人美學感知，其每幀精彩畫面，亦為穿梭書架間的訪客帶來關於理想生活、建築美學與飲食文化的深度提案。

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝認為，一直以來ProArt皆專注於為創作者打造全方位軟硬體整合的生態系，並以極致科技滿足其苛求完美的精神，實現精采創意；而TSUTAYA BOOKSTORE則致力拓展文化產業的無限可能；期待透過此次合作，點燃讀者創作靈感火花，讓人們在日常生活中，看見那些未曾想像的藝術之美，共同成就最無與倫比的感官體驗。

臺灣蔦屋董事長兼總經理大塚一馬也表示，未來的書店不應受限於傳統零售空間，而是一座串聯文化與生活的重要樞紐；這次在海外首間旗艦店率先導入華碩ProArt Cinema PQ09U，就是希望藉此打破閱讀邊界，在知識、視覺與生活風格的交會處，開啟一場兼具文化底蘊與現代科技的深度對話。

建立TSUTAYA BOOKSTORE全新次元的ProArt Cinema PQ09U，亦是店內的核心視覺平台，將廣泛應用於數位藝術展演、主題書展的視覺敘事，以及講座、創作者分享等文化活動，其超大尺寸的顯示面板和卓越的高色彩精準度，能讓觀眾能更深入地感受內容本身、獲得共鳴，進而強化視覺媒體與文學作品之間的連結互動。

隨著SUTAYA BOOKSTORE松菸店盛大開幕，也象徵雙方正式揭開合作序幕，日後將持續攜手，擘畫更多令人驚豔與交流創意的策展活動，為城市社群注入更多嶄新的創作能量，形塑充滿青春活力的文化意象與多元脈絡。

華碩 設計

延伸閱讀

嶺東科大千人動漫 「畫台灣」 畫出台灣新世代

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文學不再只是閱讀！靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

光復高中時尚科畢業成果 動態走秀展創意美學

相關新聞

台積張曉強：AI成未來十年半導體產業最重要驅動力 2030年達1.5兆美元

台積電台積電業務開發資深副總經理暨副共同營運長張曉強今日在年度技術論壇上釋出對AI與半導體產業的最新展望，他直言人工智慧（AI）正全面改寫半導體產業成長軌跡，預估到2030年全球半導體市場規模將衝上1.5兆美元，其中AI與高效能運算（HPC）應用占比將達五成，成為最核心成長動能。

台積電技術論壇登場！去年亞洲區使用210萬片晶圓 接近三座101高度

台積電年度技術論壇台灣場今日在新竹喜來登飯店登場，在AI浪潮推升下，吸引近千名半導體業研發菁英參與。台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞表示，在AI龐大需求下，晶片迅速生產。他透露，2025年亞太區客戶共使用超過210萬片12吋晶圓，若垂直堆疊起來，高度約1600公尺，超過三座台北101。

中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

行政院長卓榮泰3月宣布，未來5年將編列442億元扶植無人機產業。台中市議員表示，政院號稱要花大錢做無人機，但目前看到的投資項目幾乎都在嘉義，忽略了最有產業基礎的台中。台中市長盧秀燕也說，中央投資無人機應雨露均霑，不然可能讓產業建置速度偏慢。

黃仁勳母親節感性致詞 曝媽媽赴美真相「放棄一切只為哥哥和我」

台灣出生、9歲赴美的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，過往訪談中多次提到母親對他的影響。上週日適逢母親節，黃仁勳剛好受邀到卡內基美隆大學（CMU）為應屆畢業生致詞，他也感性回憶起自己父母當年的犧牲奉獻，要在場所有畢業生轉頭好好感謝自己的母親。到底他說了什麼？ 「今天是驕傲與喜悅的日子，是你們夢想成真的時刻。但不只是你們的夢想。… 我有很重要的話要告訴各位。 對她們來說，看著自己的孩子從世界上最偉大的大學之一畢業，這也是她們的關鍵時刻。… 畢業生們，請站起來。特別是要轉身，向你們的母親祝賀——母親節快樂。」 黃仁勳：對媽媽來說，看到孩子大學畢業也是夢想成真 上週日5/10，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀到卡內基美隆大學（CMU），除了獲頒榮譽博士學位，他並同時為今年該校應屆畢業生致詞。 由於適逢母親節，黃仁勳一開場，就要應屆畢業生們別只忙著慶祝自己完成學業，要他們轉頭去感謝坐在觀禮席上的母親。因為對一路無怨陪伴著孩子長大成人的媽媽們來說，這個時刻也宛如夢想成真，意義非凡。 黃仁勳為什麼這麼說？因為他的母親當年正是如此一路犧牲奉獻。他回憶著，由於父親一直希望帶全家去

台積電宣布 全球首顆搭載COUPE技術微環調變器（MRM）今年量產

被業界稱為矽光子元年的台積電光引擎COUPE 將整合共同封裝光學（CPO）解決方案，今日在技術論壇宣布重大成果，搭載COUPE 技術的全球首個 200Gbps 微環調變器（MRM），將於 2026 年進入量產，並實現低於 1E-08 的位元誤差率。

穎崴 CPO 論壇：矽光子充滿機會挑戰 預期光銅並進

穎崴（6515）14日舉辦CPO技術論壇，穎崴科技全球業務營運中心執行副總暨發言人陳紹焜開場致詞提到，公司先前率先提出矽光子測試介面商機後沒想到這幾年成為資本市場關注的議題，公司持續參與市場看到矽光子市場是充滿機會與挑戰有待大家一起努力。另外穎崴研發技術主管也提到，從矽光子發展來看預期將是光銅並進，銅退光進仍然有一段路要走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。