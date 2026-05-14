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搶攻北美戶外無人載具與機器人市場 歐特明秀車規級視覺 AI

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
歐特明參展XPONENTIAL 2026 ，於美國底特律展示最新車規級視覺AI解決方案，加速自主系統於室內外場域的落地應用。業者／提供
歐特明參展XPONENTIAL 2026 ，於美國底特律展示最新車規級視覺AI解決方案，加速自主系統於室內外場域的落地應用。業者／提供

歐特明（2256）與多家台灣公司共同參展XPONENTIAL 2026 ，於美國底特律展示最新車規級視覺AI解決方案，加速自主系統於室內外場域的落地應用。　

歐特明表示，這次展出核心產品為全新推出的「機器人長距離3D雙目視覺相機模組」，具備120 dB高動態範圍（HDR）影像與全域快門同步技術，可在強光、陰影及低紋理等複雜環境下穩定擷取關鍵影像特徵。

該產品採用雙基線設計（60 mm / 120 mm），可實現最遠20公尺的深度感知能力，適用於戶外導航與障礙物偵測。並提供完整SDK，支援 NVIDIA Jetson平台即時運算，結合3D自動化校正與即插即用設計，大幅降低系統整合難度與開發成本。

同時展出的Visual-Inertial Odometry（VIO）相機模組，專為高震動、粉塵及長時間戶外作業等嚴苛環境設計。透過整合Camera、IMU與MCU於單一模組中，簡化部署流程，並可無縫串接SLAM建圖定位系統，有效提升感知精度與系統穩定性。同時在系統層級整合方面，歐特明展示 oToSLAM 解決方案，透過四顆車規級GMSL2相機模組與單一ECU，在複雜戶外環境中實現高精度定位與即時環境感知。

現場亦展出1–8 MP車規級GMSL2相機模組，依循IATF 16949標準製造，並具備IP67/IP69K防護等級，提供優異的防塵防水能力，同時支援長距離、低延遲影像傳輸，滿足嚴苛工業應用需求。

歐特明完整產品布局涵蓋相機模組、多相機系統整合、3D感知與VIO技術，建構新一代機器人視覺架構，廣泛應用於農業、礦業、物流、建設及工業自動化等領域。所有解決方案於 XPONENTIAL 2026 攤位31006展出。

底特律 機器人

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