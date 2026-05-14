快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電技術論壇／袁立本揭A13、CoWoS、矽光子最新進展

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電（2330）14日舉行2026年技術論壇台灣場。圖／本報系資料照片
台積電（2330）14日舉行2026年技術論壇台灣場。圖／本報系資料照片

台積電（2330）14日舉行2026年技術論壇台灣場，副總經理袁立本指出，隨代理型AI（Agentic AI）、人形機器人（Humanoid Robot）與高效能運算（HPC）需求持續推進，先進製程、3D整合、先進封裝與特殊製程同步升級。台積電今年推出A13、A12與N2U三項最新先進製程，3奈米家族也已成為手機、車用、資料中心與智慧眼鏡等運算應用核心，預期將成為2026年營收主要來源。

袁立本表示，台積電2奈米技術系列持續擴張，目前已涵蓋N2、N2P、N2X與最新推出的N2U；其中，N2U基於N2P進一步強化能效與速度，較N2P速度提升3%至4%，或功耗降低8%至10%，邏輯密度提升2%至3%，預計2028年量產。A12則將背面供電技術（SPR）導入A14平台，A13與A12預計2029年進入生產。

在A14進展方面，袁立本指出，A14整合第二代奈米片電晶體（Nanosheet）與設計製程協同優化（DTCO），目前客戶興趣濃厚、開發進度順利。相較N2，A14在相同功耗下速度提升10%至15%，相同速度下功耗降低25%至30%，邏輯密度提升約1.23倍，256Mb靜態隨機存取記憶體（SRAM）良率已超過80%。

展望後奈米片世代，袁立本表示，台積電正積極研發互補式場效電晶體（CFET），也就是將N型場效電晶體（N-FET）與P型場效電晶體（P-FET）垂直堆疊，面積較現行奈米片SRAM縮小約30%，顯示台積電持續布局下一世代電晶體架構。

高效能運算系統整合方面，台積電持續推進系統整合晶片（SoIC）、先進封裝（CoWoS）、系統晶圓（SoW）與矽光子技術（COUPE）。袁立本指出，今年全球最大的5.5倍光罩尺寸CoWoS已量產，良率超過98%；2028年將推出14倍光罩尺寸CoWoS，可整合20個高頻寬記憶體（HBM），2029年再朝24個HBM規模推進。

矽光子方面，袁立本表示，COUPE將成為下一代低功耗、高速資料傳輸方案，透過共封裝光學（CPO）整合，相較傳統銅線可大幅提升能效並降低延遲，顯示台積電正將光學互連納入AI系統整合藍圖。

特殊製程方面，台積電N5A車用製程已量產，N3AE去年通過車規驗證，N2A預計2028年第1季通過車規驗證，鎖定車用與實體AI應用。射頻技術方面，N4PRF相較N6RF+功耗降低39%、面積降低33%，可支援AI智慧眼鏡與AI手機等邊緣AI應用；台積電也將嵌入式記憶體從傳統嵌入式快閃記憶體（E-Flash）轉向電阻式記憶體（RRAM）與磁阻式記憶體（MRAM），並推出16奈米高壓製程（N16HV），有助智慧眼鏡等近眼顯示裝置發展。

CoWoS 矽光子 台積電

延伸閱讀

祥碩 ASIC 接單 再下一城

晶片傳輸大突破！成功開發「四階脈衝振幅調變(PAM-4)傳收機」

晶片傳輸大突破！清大團隊成功開發四階脈衝振幅調變(PAM-4)傳收機

輕資產策略 集邦：群創、友達積極轉進半導體先進封裝、光通訊領域

相關新聞

台積電技術論壇登場！去年亞洲區使用210萬片晶圓 接近三座101高度

台積電年度技術論壇台灣場今日在新竹喜來登飯店登場，在AI浪潮推升下，吸引近千名半導體業研發菁英參與。台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞表示，在AI龐大需求下，晶片迅速生產。他透露，2025年亞太區客戶共使用超過210萬片12吋晶圓，若垂直堆疊起來，高度約1600公尺，超過三座台北101。

中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

行政院長卓榮泰3月宣布，未來5年將編列442億元扶植無人機產業。台中市議員表示，政院號稱要花大錢做無人機，但目前看到的投資項目幾乎都在嘉義，忽略了最有產業基礎的台中。台中市長盧秀燕也說，中央投資無人機應雨露均霑，不然可能讓產業建置速度偏慢。

黃仁勳母親節感性致詞 曝媽媽赴美真相「放棄一切只為哥哥和我」

台灣出生、9歲赴美的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，過往訪談中多次提到母親對他的影響。上週日適逢母親節，黃仁勳剛好受邀到卡內基美隆大學（CMU）為應屆畢業生致詞，他也感性回憶起自己父母當年的犧牲奉獻，要在場所有畢業生轉頭好好感謝自己的母親。到底他說了什麼？ 「今天是驕傲與喜悅的日子，是你們夢想成真的時刻。但不只是你們的夢想。… 我有很重要的話要告訴各位。 對她們來說，看著自己的孩子從世界上最偉大的大學之一畢業，這也是她們的關鍵時刻。… 畢業生們，請站起來。特別是要轉身，向你們的母親祝賀——母親節快樂。」 黃仁勳：對媽媽來說，看到孩子大學畢業也是夢想成真 上週日5/10，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀到卡內基美隆大學（CMU），除了獲頒榮譽博士學位，他並同時為今年該校應屆畢業生致詞。 由於適逢母親節，黃仁勳一開場，就要應屆畢業生們別只忙著慶祝自己完成學業，要他們轉頭去感謝坐在觀禮席上的母親。因為對一路無怨陪伴著孩子長大成人的媽媽們來說，這個時刻也宛如夢想成真，意義非凡。 黃仁勳為什麼這麼說？因為他的母親當年正是如此一路犧牲奉獻。他回憶著，由於父親一直希望帶全家去

記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

台積電昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

智慧升級…6G+AI 重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。