歐特明參加XPONENTIAL展 攻北美無人載具及機器人

視覺AI設計商歐特明今天表示，參加美國底特律「國際無人載具系統展」（XPONENTIAL 2026），展出車規級視覺AI解決方案，搶攻北美戶外無人載具與機器人市場。

歐特明透過新聞稿說明，此次展出核心產品「機器人長距離3D雙目視覺相機模組」，可在強光、陰影及低紋理等複雜環境下，穩定擷取關鍵影像特徵。

此外歐特明也展出Visual-Inertial Odometry（VIO）相機模組，可無縫串接建圖定位系統，提升感知精度與系統穩定性。在系統層級整合，歐特明展示解決方案，可在複雜戶外環境中，達到高精度定位與即時環境感知功能。

歐特明指出，產品布局涵蓋相機模組、多相機系統整合、3D感知與VIO技術，建構新一代機器人視覺架構，可應用於農業、礦業、物流、建設及工業自動化等領域。

根據資料，歐特明成立於2013年，研發及生產基地位於新竹科學園區，產品包括先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺人工智慧AI感知模型、高階自動駕駛相機模組等產品，近期發展視覺AI技術，橫跨乘用車、商用車及無人載具、移動機器人市場。