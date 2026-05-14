2026 TEL 機器人大賽報名開跑 高額獎金邀你挑戰

台灣出生、9歲赴美的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，過往訪談中多次提到母親對他的影響。上週日適逢母親節，黃仁勳剛好受邀到卡內基美隆大學（CMU）為應屆畢業生致詞，他也感性回憶起自己父母當年的犧牲奉獻，要在場所有畢業生轉頭好好感謝自己的母親。到底他說了什麼？ 「今天是驕傲與喜悅的日子，是你們夢想成真的時刻。但不只是你們的夢想。… 我有很重要的話要告訴各位。 對她們來說，看著自己的孩子從世界上最偉大的大學之一畢業，這也是她們的關鍵時刻。… 畢業生們，請站起來。特別是要轉身，向你們的母親祝賀——母親節快樂。」 黃仁勳：對媽媽來說，看到孩子大學畢業也是夢想成真 上週日5/10，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀到卡內基美隆大學（CMU），除了獲頒榮譽博士學位，他並同時為今年該校應屆畢業生致詞。 由於適逢母親節，黃仁勳一開場，就要應屆畢業生們別只忙著慶祝自己完成學業，要他們轉頭去感謝坐在觀禮席上的母親。因為對一路無怨陪伴著孩子長大成人的媽媽們來說，這個時刻也宛如夢想成真，意義非凡。 黃仁勳為什麼這麼說？因為他的母親當年正是如此一路犧牲奉獻。他回憶著，由於父親一直希望帶全家去

2026-05-14 09:19