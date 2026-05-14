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2026 TEL 機器人大賽報名開跑 高額獎金邀你挑戰
全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）長年舉辦機器人大賽「TEL Robot Combat」，今年邁入第11屆，即日起開放報名！賽事祭出總額超過百萬的獎金及補助金，邀請全台大專院校學生組隊參賽，用實力挑戰技術及創意極限。
延續去年廣受好評的棒球主題，本屆賽事持續以話題十足的「棒球投擲」為核心，隊伍須設計並製作具備投球能力的機器人，將棒球精準投入九宮格目標累計積分，今年賽制進一步強化自動化表現，要求隊伍善用AI技術輔助判斷及優化控制，考驗參賽者提升機器人的穩定性、精準度，以及整合軟硬體與智慧控制的實力。
本次決賽將於11月21日在高雄駁二藝術特區盛大登場，屆時晉級隊伍將齊聚一堂，同場對決，角逐最高榮耀與豐厚獎金。
報名賽事更享有多重好禮抽獎機會，TEL台灣邀請各地大專學子一同挑戰投球極限！6月15日(一)前繳交報名表，即可參加藍芽喇叭、電競耳麥抽獎；若提早於6月8日(一)完成報名，還可加碼抽iPad10，享有雙重中獎機會！此外，成功推薦其他隊伍報名者，推薦者及被推薦者都將額外獲得抽獎券一張，邀請同學揪團參戰，讓中獎機會再升級！
更多活動資訊與報名方式，請至活動官網查詢。
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