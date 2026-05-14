關貿網路推AI資安雙軸策略 首季營收年增6.4%

關貿網路推動「人工智慧（AI）賦能」與「全域資安」雙軸策略，去年全年營收新台幣27.53億元創新高，今年第1季營收6.64億元，年增6.4%，延續強勁動能。

關貿網路12日舉行今年第1季法人說明會，董事長張陸生指出，公司已由「專案開發（SI）」與「應用服務（ASP）」雙軸，拓展為「專案、服務、產品」3軸並進。

他解釋，透過專案核心功能的標準化與模組化，關貿網路在維持客製化優勢的同時，顯著提升效率與開發週期，形成高擴展性的商業模式，為營收持續成長奠定基礎。

張陸生說明，服務版圖已橫跨賦稅、交通、保險、內政國土、國有財產、健康及數位發放7大領域，並由B2G（企業對政府）、B2B（企業對企業）延伸至B2C（企業對消費者）與金流應用，逐步建構跨域整合的服務生態，展現全方位的市場滲透力。

在技術布局上，張陸生說明，以「AI賦能」與「全域資安」為雙核心。AI技術結合分辨式與生成式應用，協助客戶流程智慧化與決策升級，成為推動營運的引擎；資安防護則自網頁延伸至終端，建構涵蓋網頁、系統與設備的一體化監控與應變體系，確保國家級資訊交換的安全與穩定。

張陸生強調，雙軸策略不僅強化技術基礎，更提升客戶信任與依賴，近年營運亮眼表現正是轉型成功的最佳證明。展望未來，將持續協助政府與企業提升數位韌性，並發揮跨域整合優勢，推動產業升級，同時以穩定績效回饋股東，以創新服務造福社會。