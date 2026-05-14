快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸（中）表示，中央號稱投資442億元建置無人機產業，但現在看到的投資幾乎都傾注在嘉義，對台中與中部區域不公平。記者陳敬丰／攝影
台中市議員張廖乃綸（中）表示，中央號稱投資442億元建置無人機產業，但現在看到的投資幾乎都傾注在嘉義，對台中與中部區域不公平。記者陳敬丰／攝影

行政院長卓榮泰3月宣布，未來5年將編列442億元扶植無人機產業。台中市議員表示，政院號稱要花大錢做無人機，但目前看到的投資項目幾乎都在嘉義，忽略了最有產業基礎的台中。台中市長盧秀燕也說，中央投資無人機應雨露均霑，不然可能讓產業建置速度偏慢。

台中市議會今天總質詢，國民黨議員張廖乃綸、張瀞分、黃馨慧等聯合質詢。張廖乃綸表示，卓揆宣布2025到2030年投入442億元扶植無人機產業，然而諸如亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄航太園區、無人機測試場、產業基地等等都在嘉義，甚至台中航太產業的龍頭漢翔公司都可能被要求到嘉義設廠。

張廖乃綸指出，台中才擁有最完整的無人機產業鏈基礎，美國在台協會（AIT）處長谷立言前陣子也到台中參觀；中央把所有費用都撒在嘉義，對台中似乎不太公平，她呼籲不分黨派的台中市長參選人，包含民進黨參選人何欣純一起建議中央，讓無人機預算不要只投注在南部。

盧秀燕答詢表示，中部地區擁有光學、機械、航太、晶片四大產業，包含台積電、美光、友達、大立光、漢翔等大企業，是最適合發展無人機產業的區域；現在全世界對無人機的需求十分迫切，如果現在才要到其他地方重新建構基地，光是蓋廠房、招募人員、規畫生產，可能又要花好幾年。

盧秀燕強調，不是說中央不可以在其他區域投資無人機，但如果要立刻投入，中部就是最好的基地，她認為最好的答案是「雨露均霑」，中央如果不在中部投資無人機產業，不只會造成地域問題，更可能讓無人機產業的供需鏈發展速度變慢。

台中市長盧秀燕表示，中央投資無人機應該雨露均霑，若忽略中部區域，可能導致產業鏈建置速度偏慢。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，中央投資無人機應該雨露均霑，若忽略中部區域，可能導致產業鏈建置速度偏慢。記者陳敬丰／攝影

台中 盧秀燕 卓揆 無人機

延伸閱讀

強強攜手 台美簽署無人機合作意向書

國際需求暢旺 台灣赴美參展拚「無人機外交」

弘光科大與漢翔航空 啟動縮尺高速無人機產學合作

賴總統：軍購條例被大打折扣 恐將削弱台灣自身安全

相關新聞

中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

行政院長卓榮泰3月宣布，未來5年將編列442億元扶植無人機產業。台中市議員表示，政院號稱要花大錢做無人機，但目前看到的投資項目幾乎都在嘉義，忽略了最有產業基礎的台中。台中市長盧秀燕也說，中央投資無人機應雨露均霑，不然可能讓產業建置速度偏慢。

黃仁勳母親節感性致詞 曝媽媽赴美真相「放棄一切只為哥哥和我」

台灣出生、9歲赴美的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，過往訪談中多次提到母親對他的影響。上週日適逢母親節，黃仁勳剛好受邀到卡內基美隆大學（CMU）為應屆畢業生致詞，他也感性回憶起自己父母當年的犧牲奉獻，要在場所有畢業生轉頭好好感謝自己的母親。到底他說了什麼？ 「今天是驕傲與喜悅的日子，是你們夢想成真的時刻。但不只是你們的夢想。… 我有很重要的話要告訴各位。 對她們來說，看著自己的孩子從世界上最偉大的大學之一畢業，這也是她們的關鍵時刻。… 畢業生們，請站起來。特別是要轉身，向你們的母親祝賀——母親節快樂。」 黃仁勳：對媽媽來說，看到孩子大學畢業也是夢想成真 上週日5/10，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀到卡內基美隆大學（CMU），除了獲頒榮譽博士學位，他並同時為今年該校應屆畢業生致詞。 由於適逢母親節，黃仁勳一開場，就要應屆畢業生們別只忙著慶祝自己完成學業，要他們轉頭去感謝坐在觀禮席上的母親。因為對一路無怨陪伴著孩子長大成人的媽媽們來說，這個時刻也宛如夢想成真，意義非凡。 黃仁勳為什麼這麼說？因為他的母親當年正是如此一路犧牲奉獻。他回憶著，由於父親一直希望帶全家去

記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

台積電昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

智慧升級…6G+AI 重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

跟上國際 6G頻譜整備方案拚年底出爐

全球６Ｇ有望在二○三○年商轉，不只國際電信聯盟（ＩＴＵ）已在規畫頻譜，台灣頻譜主管機關數發部今年也已開始盤點頻譜，預計今年底前將會正式提出「６Ｇ頻譜整備方案」草案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。