中央投入442億做無人機…中市議員呼籲勿忘台中 盧秀燕：應雨露均霑

行政院長卓榮泰3月宣布，未來5年將編列442億元扶植無人機產業。台中市議員表示，政院號稱要花大錢做無人機，但目前看到的投資項目幾乎都在嘉義，忽略了最有產業基礎的台中。台中市長盧秀燕也說，中央投資無人機應雨露均霑，不然可能讓產業建置速度偏慢。

台中市議會今天總質詢，國民黨議員張廖乃綸、張瀞分、黃馨慧等聯合質詢。張廖乃綸表示，卓揆宣布2025到2030年投入442億元扶植無人機產業，然而諸如亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄航太園區、無人機測試場、產業基地等等都在嘉義，甚至台中航太產業的龍頭漢翔公司都可能被要求到嘉義設廠。

張廖乃綸指出，台中才擁有最完整的無人機產業鏈基礎，美國在台協會（AIT）處長谷立言前陣子也到台中參觀；中央把所有費用都撒在嘉義，對台中似乎不太公平，她呼籲不分黨派的台中市長參選人，包含民進黨參選人何欣純一起建議中央，讓無人機預算不要只投注在南部。

盧秀燕答詢表示，中部地區擁有光學、機械、航太、晶片四大產業，包含台積電、美光、友達、大立光、漢翔等大企業，是最適合發展無人機產業的區域；現在全世界對無人機的需求十分迫切，如果現在才要到其他地方重新建構基地，光是蓋廠房、招募人員、規畫生產，可能又要花好幾年。

盧秀燕強調，不是說中央不可以在其他區域投資無人機，但如果要立刻投入，中部就是最好的基地，她認為最好的答案是「雨露均霑」，中央如果不在中部投資無人機產業，不只會造成地域問題，更可能讓無人機產業的供需鏈發展速度變慢。