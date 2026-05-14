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金屬工業中心致力科研 在「愛迪生」獎奪2銀2銅展現智慧製造能量

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
金屬工業中心是愛迪生獎常勝軍，今年「語言互動治療軟體」等四項作品拿下2銀2銅獎項。圖／金屬研究中心提供
金屬工業中心是愛迪生獎常勝軍，今年「語言互動治療軟體」等四項作品拿下2銀2銅獎項。圖／金屬研究中心提供

金屬工業研究發展中心致力跨域研發，今年在素有「創新界奧斯卡」稱譽的愛迪生獎中大放異彩，以「語言互動治療軟體」等作品拿下二銀二銅佳績，獲獎技術涵蓋數位醫療、節能減碳與智慧製造，展現台灣科研實力。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心已連續九年獲得愛迪生獎肯定，展現長期深耕成果。未來將持續推動創新技術落地應用，強化供應鏈整合與國際合作，協助台灣產業提升全球競爭力。

此次拿下銀獎的「語言互動治療軟體」，鎖定語言治療師人力不足及療效難量化等問題，透過臨床資料與通用語料訓練AI語療引導系統，提供具語言治療專業的個別化互動訓練。

這套系統系統結合仿說、圖卡、繪本與對話遊戲，提升兒童自主練習意願，並以視覺化方式分析語意、語法與語用能力。目前已與高醫等10多家醫療與教育機構合作，81%個案在語言理解與口語表達上呈現正向改善，未來將拓展至失語症、居家復健與跨語言訓練領域。

另「智慧節能燃燒系統」也獲銀獎，聚焦於高耗能工業爐，系統可透過建立工業爐實測資料庫，結合AI學習機制，自動優化燃燒行為與熱流場設計，不僅達72%廢熱回收率，也能將溫控精準維持在正負3°C。同時支援氫氣等綠色燃料，包括穎杰鑄造與台暉鋁業都已導入，可促熱加工產業邁向淨零減碳。

「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」及「扣件智慧製造成形調控技術」雙雙拿下銅獎，前者 利用AI影像辨識快速分析球墨鑄鐵組織，辨識精準度達95%，效率提升3倍，並透過自我學習優化熱處理條件，使產品抗拉強度提升至1300 MPa，製程能耗與成本分別降低71%及66%。

「扣件智慧製造成形調控技術」則針對扣件產線換模頻繁、鍛造力不穩等問題，導入AI即時監測與自動參數調整，使成形不良率降至0%，並降低原料浪費。系統還整合MES與智慧電表，可同步掌握機台稼動、用電與碳排數據，已應用於高鐵、汽車與建築等高值扣件製造。

金屬工業中心是愛迪生獎常勝軍，今年「語言互動治療軟體」等四項作品拿下2銀2銅獎項。圖／金屬研究中心提供
金屬工業中心是愛迪生獎常勝軍，今年「語言互動治療軟體」等四項作品拿下2銀2銅獎項。圖／金屬研究中心提供

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