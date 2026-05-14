黃仁勳母親節感性致詞 曝媽媽赴美真相「放棄一切只為哥哥和我」

台灣出生、9歲赴美的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，過往訪談中多次提到母親對他的影響。上週日適逢母親節，黃仁勳剛好受邀到卡內基美隆大學（CMU）為應屆畢業生致詞，他也感性回憶起自己父母當年的犧牲奉獻，要在場所有畢業生轉頭好好感謝自己的母親。到底他說了什麼？



「今天是驕傲與喜悅的日子，是你們夢想成真的時刻。但不只是你們的夢想。…

我有很重要的話要告訴各位。

對她們來說，看著自己的孩子從世界上最偉大的大學之一畢業，這也是她們的關鍵時刻。…

畢業生們，請站起來。特別是要轉身，向你們的母親祝賀——母親節快樂。」

黃仁勳：對媽媽來說，看到孩子大學畢業也是夢想成真

上週日5/10，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受邀到卡內基美隆大學（CMU），除了獲頒榮譽博士學位，他並同時為今年該校應屆畢業生致詞。

由於適逢母親節，黃仁勳一開場，就要應屆畢業生們別只忙著慶祝自己完成學業，要他們轉頭去感謝坐在觀禮席上的母親。因為對一路無怨陪伴著孩子長大成人的媽媽們來說，這個時刻也宛如夢想成真，意義非凡。

黃仁勳為什麼這麼說？因為他的母親當年正是如此一路犧牲奉獻。他回憶著，由於父親一直希望帶全家去美國，自己9歲時，先和哥哥來到了肯塔基州一個只有數百人口的小鎮歐尼塔，就讀一間浸信會寄宿學校。

兩年後，他的爸媽決定到美國去和兩兄弟相聚，那時候這樣的舉動，等於是放棄了在台灣已有的一切。

黃仁勳表示，那時候他爸媽幾乎是身無分文來到美國，馬上就需要工作。父親找到了一份化學工程師的工作，母親則只能在一間天主教學校做女傭。但他媽媽依然正面看待這樣的人生抉擇，每天都凌晨四點起來喚黃仁勳起床，以便讓他能準時去完成送報紙的打工工作。

好在一路走到了今天，他爸媽為他的人生成就深深感到驕傲，「我的人生旅程，就是他們的人生旅程。我是他們夢想的實現。」黃仁勳強調。

黃仁勳感謝母親的正向心態

其實，黃仁勳在過往訪談，就多次談到他母親是一個具有正向心態的人生典範。像是在還沒去美國前，他的母親為了讓他可以在美國順利接軌英文，每天都陪還小的自己從字典裡找出10個單字一起學，要黃仁勳拼出來，還要說明這個單字的意思。即便媽媽自己當時一句英文也不懂，更不可能知道黃仁勳發音是否正確？

黃仁勳說，這都沒能阻擋母親一天天激勵他學習的毅力，「現在回想起來，我真的欠他們（指父母）很多！」

黃仁勳並指出，在成長過程中，他母親總是正向看待自己兒子的潛力，這也讓他往後擔任輝達執行長管理員工時，也用類似的理念來領導。

所幸，初期的移民路雖然有點顛簸，黃仁勳自認隨後的人生發展，確實就如他爸媽踏上此地時期待的「美國夢」實現：自己年方17歲提早進入奧勒岡州立大學（OSU）就讀，在那裡認識了一輩子的伙伴洛莉（Lori）。他努力擊敗250個校內男生的競爭獲取芳心，婚姻至今已邁入四十個年頭，生了兩個孩子都很優秀，現在都是輝達的員工。

當輝達執行長，不是為了權力

而他在30歲和兩位好友創辦了輝達，並非只是要享受「當老闆」的尊榮。黃仁勳表示：自己很早就明白，當執行長不是為了權力，而是肩負著讓公司活下去的責任；他也更明白，誠實和謙遜，即使在商場上，也能換得慷慨和善良。相信這些理念，最初源自於父母在成長過程的啟發。

在給卡內基美隆大學應屆畢業生的致詞末尾，黃仁勳以身為父母的角度反駁「AI白領替代說」。他表示，沒有家長會想要自己的孩子被時代拋下，所以他會和大家一起安全地打造人工智慧，「讓我們也想像一個樂觀的未來，一個我們的孩子會興奮地加入、受到啟發去幫助建造的未來。」

（本文出自2026.05.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）