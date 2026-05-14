三星罷工箭在弦上…大陸華強北DDR4報價先飆20% 南亞科、華邦樂開懷

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商13日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

DDR4目前是南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠最大宗出貨產品，華強北最新報價不僅止跌還大漲，為台廠先報佳音。

業界分析，三星若因大罷工導致產線停擺，在記憶體供給已嚴重短缺之際，勢必引爆下游追價搶貨。台廠中，擁有記憶體產能的南亞科、華邦等優先受惠，成為下游追捧要貨對象，「產能為王」之下，記憶體賣方更具優勢，身價更加水漲船高。

根據大陸記憶體市調網站China Flash Market（CFM）最新報價，本周DDR4 8Gb 3200現貨價格已升至18美元，單周大漲20%，成為近期市場最受矚目的產品之一。

至於先前一路疲弱的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶圓價格，包括1Tb QLC、1Tb TLC與512Gb TLC等主流產品，也全面轉為持平，市場原先的跌價壓力明顯放緩。

伺服器用DDR5價格則持續走強，據報價顯示，DDR5 RDIMM 64GB價格已來到1,350美元，月漲幅達11%，96GB產品也同步上揚10%，反映AI伺服器需求依舊強勁。業界指出，AI伺服器、高速運算與高頻寬記憶體（HBM）需求繼續擴張，供應原本就偏緊，如今再加上三星大罷工變數，市場對後續供給的不安快速升溫。

業界特別關注華強北價格變化，主因華強北向來被視為全球電子零組件與記憶體現貨市場的重要風向球，當地聚集大量模組廠、通路商、電子零件盤商與現貨交易商，報價變動速度極快，往往最能即時反映市場供需與買盤情緒。

法人指出，若三星大罷工，對客戶端心理面的衝擊恐遠大於實際減產，尤其AI伺服器帶動高階DRAM需求強勁，供應鏈原本就處於「邊生產、邊消化」狀態，一旦龍頭廠產線運作出現不確定性，客戶勢必提前備貨，進一步推升價格。

業界人士指出，過去記憶體景氣反轉初期，華強北現貨價格經常比原廠合約價更早出現波動，因此也被供應鏈視為觀察市場冷熱的重要指標。

業界分析，大陸市場前陣子仍陷入「去庫存殺價」狀態，不少通路商為加速出貨持續調降價格，甚至形成惡性競爭。隨著三星工會宣布勞資協商破裂，市場對供給風險的敏感度瞬間升高，買盤態度也開始改變，尤其DDR4原本已被視為成熟產品，價格長期低迷，如今卻率先急漲，顯示市場已開始提前卡位供貨。