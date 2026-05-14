跟上國際 6G頻譜整備方案拚年底出爐

全球６Ｇ有望在二○三○年商轉，不只國際電信聯盟（ＩＴＵ）已在規畫頻譜，台灣頻譜主管機關數發部今年也已開始盤點頻譜，預計今年底前將會正式提出「６Ｇ頻譜整備方案」草案。

數發部資源管理司長曾文方昨表示，目前正在使用當中的七○○、九○○以及一八○○MHz頻段執照將在二○三○年到期，屆時將公開釋出這些頻段，過往沒有開放的六○○MHz也考慮釋出。

國際間目前最關注的６Ｇ頻段是所謂的Ｕ６頻段，曾文方表示，數發部也會持續關注國際趨勢，「無線頻譜很重要的一點，是要跟世界主要國家、生態系連結，因為大家用的手機，不管到全世界哪個地方，都必須可以用」。

因此台灣的６Ｇ頻譜也會與國際頻段同步，「釋照時，也會採取技術中立，不會說這個頻段專門只給６Ｇ使用」。換句話說，電信業者拿到頻譜後，是要在這段頻譜布建４Ｇ、５Ｇ或者６Ｇ技術，業者可以自行決定。

全球普遍認為６Ｇ會在二○三○年商轉，數發部已進行頻譜整備，不過，二○二八年的美國洛杉磯奧運將會是一個關鍵點。

曾文方認為，美國將會在奧運活動期間大秀技術肌肉，「他們會利用奧運，來示範對於６Ｇ的想像，這也是值得觀察的時間點」。

不過，台灣６Ｇ是不是也會在二○三○年正式開台？

曾文方表示，按照過去４Ｇ、５Ｇ時代經驗，如果開台太早，業者恐怕很難買到設備，或是買到過於昂貴的設備，但開台太慢，恐怕也會落後世界太多，產業會面臨相當大壓力，「我們會長期觀察、並與電信業者等利害關係人去協商，看什麼時間點開台會比較好，希望切入市場的時間是甜蜜點」。