智慧升級 6G+AI重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

行動通訊技術演進大約十年一個周期，從２Ｇ的文字簡訊、３Ｇ的行動上網，演進到４Ｇ的高速數據串流，民眾現在不僅可以透過智慧手機Ａｐｐ看電視、追劇，也可以叫車、訂餐、訂票，日常生活和手機緊密結合。

５Ｇ時代，除了上網速度變得更快，更多的應用在於企業領域，包括智慧工廠、智慧醫療。舉例來說，以前工廠裡要有很多工人協助生產流程，現在員工只要透過５Ｇ遙控，就可讓運輸機器人搬運貨物、機器手臂自動生產製造產品；又比如說，透過５Ｇ智慧醫療，長輩不需要到醫院拿慢箋，只要在家透過遠距診療系統與醫生連線，讓醫生遠距診斷，就可以少跑一趟醫院。

到６Ｇ時代，ＡＩ技術會更重要。數發部資源管理司長曾文方指出，５Ｇ時代的行動通訊特色是網速提升、低延遲、廣連結，６Ｇ時代則具備無所不在、感算融合、ＡＩ自適應等三大特色。

首先，６Ｇ時代因為非地面網路技術（ＮＴＮ）成熟，行動通訊基地台會結合衛星通訊，讓過往傳統基地台無法覆蓋的偏遠山區、海岸等地都會有訊號涵蓋，讓行動通訊無死角。

此外，ＡＩ、各式感測器也會與６Ｇ深度結合。曾文方舉例，未來的城市中，每個路口都會放智慧電桿，夜間通行車輛較少時，紅綠燈可以轉為閃黃燈，或自動調配紅綠燈管理機制，讓夜晚交通更順暢；又或者，某個路段突然發生交通事故，智慧電桿感知到後，就可透過交通控制訊號，把車流、人流導引到其他車道。

除了智慧工廠、智慧城市發展升級之外，民眾生活中的ＡＩ客服也會有大幅改變。ＡＩ新創業者表示，現在ＡＩ客服大多只是文字訊息，或是簡單的語音回覆，但未來的ＡＩ客服將會透過手機、電腦畫面與顧客面對面互動，且因ＡＩ大語言模型愈來愈成熟、通訊傳輸愈來愈快，ＡＩ客服能更精準的回應客戶提問，明顯提升客戶滿意度。

電信業者搶布局

全球電信商、通訊設備商都已經開始為６Ｇ時代做準備。中華電信董事長簡志誠昨說，中華電信正在布局感知網路、ＡＩ、ＮＴＮ、全光網路，這些都是在為６Ｇ做預備，中華電信也有望在二○二九年推出Pre-6G應用試點。

中華電信總經理林榮賜也說，外界普遍認為６Ｇ將會在二○三○年來臨，不過，從ＭＷＣ（行動通訊世界大會）的趨勢看來，各國都很積極，６Ｇ很有可能會比二○三○年提前一點到來，因此，中華電信也積極在做準備，希望能夠穩步走向６Ｇ。