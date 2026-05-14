鴻海擴版圖 攻非洲主權 AI 打造在地化運算能力

鴻海集團AI版圖繼布局亞洲、美洲、歐洲後，現在進一步插旗非洲市場。非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海（2317）和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

根據Amini新聞稿指出，相關合作為共同縮小非洲與全球南方國家的主權運算落差，讓各國政府、電信營運商、金融機構與能源公司，可直接取得在本地採購、布建與營運的工業級AI資料中心基礎設施。

Amini表示，此次合作也獲法國政府持有的Bull支援，並以Bull與Amini現有合作基礎，共同推動主權AI基礎設施計畫，也確立Amini成為鴻海集團在非洲及其他新興經濟體的策略合作關係。

此次三方合作推出的模組化AI資料中心專為非洲現實設計，適應性強、可在電力波動環境下運作；部署快速，不到12個月即可完成交付；靈活擴展，機構可根據當前需求採購，並隨使用量增加逐步擴充。

Amini指出，此項三方合作，在5月11日至12日於肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的非洲前瞻峰會上正式公布。

Amini引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在11日峰會開幕演說致詞內容。馬克宏指出，Amini、Bull 與鴻海之間的合作，由非洲、歐洲與台灣企業共同參與，是共同主權願景的最佳範例，藉此因應主權與降低依賴性的挑戰。

非洲數位經濟預計到2030年將達到1.5兆美元規模，其中，AI與數據基礎設施價值鏈將產生200億至300億美元的收入。