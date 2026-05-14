快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海擴版圖 攻非洲主權 AI 打造在地化運算能力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海集團AI版圖繼布局亞洲、美洲、歐洲後，現在進一步插旗非洲市場。非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海（2317）和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。 

根據Amini新聞稿指出，相關合作為共同縮小非洲與全球南方國家的主權運算落差，讓各國政府、電信營運商、金融機構與能源公司，可直接取得在本地採購、布建與營運的工業級AI資料中心基礎設施。

Amini表示，此次合作也獲法國政府持有的Bull支援，並以Bull與Amini現有合作基礎，共同推動主權AI基礎設施計畫，也確立Amini成為鴻海集團在非洲及其他新興經濟體的策略合作關係。

此次三方合作推出的模組化AI資料中心專為非洲現實設計，適應性強、可在電力波動環境下運作；部署快速，不到12個月即可完成交付；靈活擴展，機構可根據當前需求採購，並隨使用量增加逐步擴充。

Amini指出，此項三方合作，在5月11日至12日於肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的非洲前瞻峰會上正式公布。

Amini引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在11日峰會開幕演說致詞內容。馬克宏指出，Amini、Bull 與鴻海之間的合作，由非洲、歐洲與台灣企業共同參與，是共同主權願景的最佳範例，藉此因應主權與降低依賴性的挑戰。

非洲數位經濟預計到2030年將達到1.5兆美元規模，其中，AI與數據基礎設施價值鏈將產生200億至300億美元的收入。

鴻海 非洲 歐洲

延伸閱讀

軟銀擬投資法國 AI 基建

鴻海證實北美部分廠區遭網路攻擊 正恢復生產中

許添財提新國際合作主義 台日韓攜手拚AI與永續轉型

AI需求炸裂！阿里吳泳銘：未來五年AI基建相關投入遠超人民幣3,800億

相關新聞

智慧升級…6G+AI 重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

跟上國際 6G頻譜整備方案拚年底出爐

全球６Ｇ有望在二○三○年商轉，不只國際電信聯盟（ＩＴＵ）已在規畫頻譜，台灣頻譜主管機關數發部今年也已開始盤點頻譜，預計今年底前將會正式提出「６Ｇ頻譜整備方案」草案。

記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

台積電昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

鴻海擴版圖 攻非洲主權 AI 打造在地化運算能力

鴻海集團AI版圖繼布局亞洲、美洲、歐洲後，現在進一步插旗非洲市場。非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

三星電子勞資協商破裂 華強北 DDR4 報價急漲20%

三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。