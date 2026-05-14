台達電推永續諮詢服務

台達電（2308）昨（13）日宣布，將自家ESG經驗延伸，推出永續諮詢服務，董事長鄭平表示，藉由分享集團長期累積的實務經驗，協助企業加速淨零轉型。

台達電昨天舉行55周年系列活動「前行共好論壇」，鄭平發表主題演講，闡述近年台達電在ESG相關布局。

鄭平指出，美伊戰爭加速再生能源發展，而AI高速發展，帶動資料中心用電倍增，企業也必須提升能源效率，以AI透過智慧交通、電網管理和智慧建築等方式，放大節能潛力。

根據國際能源總署（IEA）統計，因AI需求強勁，十年後的用電需求，將比現在增加2.5倍，電力供應緊張，也限制AI產業發展。

據估計，只要資料中心能效提升1%，就能供應1,000個家庭用電量，尤其全球資料中心高度集中於美國、中國大陸及歐洲等地，因用電衍生很多問題，美國部分州已要求興建大型資料中心必須自己發電。

台達電已承諾在2030年達成RE100的目標，解決方案也同步擴散到供應鏈，2025年台達電全球已達成RE91，包括台灣、中國大陸及美、歐等地已達RE100，惟泰國、印度等地因潔淨能源尚未完善而未達標。

台達電永續長周志宏表示，台達電永續諮詢服務整合策略規劃、數位工具與脫碳落地能力，將ESG理念轉化為可衡量、執行的管理方向與成果。Deloitte日本合夥人伊藤雅之昨天也受邀來台，分享日本及台灣團隊與台達電合作，以諮詢顧問結合台達解決方案，提供一站式服務，擴大ESG生態系。