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台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

根據台積電公告，依發行期限不同，這次債券分為甲類及乙類兩種，甲類發行金額為137億元整、乙類發行金額為47億元整，每張面額為1,000萬元，發行價格是按票面十足發行。

其中，甲類發行期限為5年期，固定年利率1.8％；乙類發行期限為10年期，固定年利率1.85％，募得價款將用於綠建築及綠色環保相關支出。

台積電董事會去年8月及今年2月通過募集無擔保普通公司債。這次發行184億元無擔保普通公司債，昨日公告為完成今年度第2期公司債（綠色債券）定價後的說明。

台積電發行無擔保普通公司債，區分為一般性質與綠色債券。台積電去年3月也曾公告，發行192億元無擔保普通公司債（綠色債券），去年5月公告發行141億元，去年6月公告發行123億元，以及去年11月發行235億元。

時間往前推到更早，台積電2024年3月也發行228億元無擔保公司債，5月發行115億元，皆為綠色債券。另外，台積電也曾在2023年3月發行193億元無擔保公司債，4月發行207億元，皆為綠色債券。

至於2022年，台積電也各於1月、5月、7月、10月，發行54億元、61億元、139億元、102億元的無擔保公司債，皆為綠色債券。

台積電近年資本支出投入金額龐大，近期在法說會上表示，維持原訂2026年資本支出520億美元至560億美元不變，但預估將接近上緣，若達成相關目標，仍是歷史新高紀錄。

台積電今年首季資本支出約111億美元，較2025年第4季的115.1億美元略降。台積電強調，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。

在未來幾年，憑藉強大的技術領先地位與差異化優勢，該公司將有能力掌握產業的結構性需求，包括5G、AI、高速運算（HPC）等大趨勢。

台積電並指出，資本支出提高並不會影響配息政策，致力於在年度及季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的每股現金股利。

公司債 債券 台積電

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