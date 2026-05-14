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迎接 6G 時代到來 電信三雄揪伴提前卡位

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

迎接6G時代到來，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）已分別與國際大廠愛立信諾基亞策略合作，展開Pre 6G合作，並積極布局6G關鍵技術-低軌衛星；中華電信與遠傳更投入獨立組網（SA）網路基礎建設，要搶占6G市場先機。

國際標準組織3GPP正積極制定下一代行動通訊技術6G標準，預期6G可望在2029年至2030年到來，數位發展部也積極盤點頻譜，為6G做好準備。

6G更是世界行動通訊大會MWC2026熱門議題，中華電信與諾基亞、愛立信；台灣大與諾基亞；遠傳攜手愛立信均在MWC簽署合作備忘錄，就是以Pre 6G、6G為主軸。

中華電信已整合中、高、低軌衛星服務，董事長簡志誠宣布，全面啟動Pre 6G布局，建立實證場域，為2030年銜接6G做好萬全準備，實現「AI賦能6G、6G支撐AI」的融合價值；總經理林榮賜表示，透過5G SA階段性部署，提前布局6G，推進6G轉型並發展AI賦能應用服務。

簡志誠有信心地表示，從網路基礎建設到創新應用已奠定基礎，待6G問世，就可推出6G創新應用，平順升級。

台灣大董事長蔡明忠也在致股東報告書中指出，2026年將深化AI與5G技術融合，為未來地空整合與6G奠定基礎。台灣大也積極布局衛星直連手機合作，也是為6G預作準備。

遠傳除爭取與低軌衛星營運商Amazon LEO合作外，總經理井琪更指出，今年資本支出展開5G獨立組網布局，為6G做準備。

中華電信 諾基亞 愛立信

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