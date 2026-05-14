亞馬遜23億參與世芯私募

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）昨（13）日公告，大股東亞馬遜再次參與世芯私募，這次以每股4,239元，認購世芯私募股票557張，總金額約23.6億元。

亞馬遜是世芯最大客戶，世芯負責亞馬遜AI自研晶片Trainium相關專案。亞馬遜在2024年5月首度參與世芯私募，當時認購約224張，金額約5.3億元，這次再次認購世芯私募，且手筆更大，展現雙方緊密的合作關係，並以實際動作顯現。

根據世芯公告，亞馬遜今年4月底時，約持有該公司0.28％股權，這次私募再認購約557張股票，私募參考價格為4,987元，經綜合考量後，將實際私募股票每股認購價格訂為4,239元，為參考價格的85％。

以世芯昨日收盤價4,780元計算，這次私募價格較市價折價12%。據了解，亞馬遜此次參與世芯私募之後，持有世芯股權比重升高至1%。

世芯指出，這次私募資金用途為充實該公司長期營運發展所需的營運周轉金。考量資本市場狀況、發行成本、私募方式的籌資時效性及可行性，以及該公司與應募人間的業務關係，所以這次不採用公開募集，而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

世芯日前召開法說會，釋出對今年營收成長深具信心的訊息，看好營運將從第2季起開始增溫。外界預期，隨著大客戶亞馬遜的3奈米製程AI加速器邁入放量出貨階段，世芯第3季營收與獲利季增幅度將非常強勁，展現「下半年爆發」態勢，2026年營收預期將再創新高。

世芯已公布首季財報，單季合併營收為41.86元，季減11.4％，年減60％；歸屬母公司業主淨利為14.27億元，季減3.7％，年減2.4％，每股純益17.55元。

世芯董事長暨總經理沈翔霖近日表示，大客戶的3奈米製程案件已經準備量產，預計6月開始出貨。