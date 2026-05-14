數發部訂時間表 6G 動起來拚2030年商轉 搶次世代通訊商機

數位發展部啟動6G布局，在今年與相關業者訪談後，預計2028年啟動頻譜清理及備標作業，並於2030年前完成整備，銜接全球6G商轉時程。市場預期，加上備標、報行政院核定時程，最快2028年可望釋出頻譜，搶攻次世代通訊商機。

國際電信聯盟（ITU）預計於2027年底完成6G技術標準與頻譜決議，數發部也同步展開國內頻譜盤點，並已於本月完成首輪與電信業者及既有頻譜使用者訪談。

數發部資源管理司長曾文方表示，2028年將是關鍵節點，台灣預計2028年啟動既有頻譜使用者清理、法規配套修訂及備標程序，目標是在2030年接軌全球6G商轉，確保台灣在下一波通訊技術演進中能維持競爭力。

曾文方表示，6G發展將延續行動通訊「十年一世代」的演進節奏，但未來6G不只是速度提升，更將與人工智慧（AI）深度融合，進一步推動無人載具等新興科技商業化應用。

面對下一代通訊技術發展，曾文方指出，經初步盤點，目前既有700MHz、900MHz、1800MHz等頻段，將於2030年到期，屆時將納入整體「頻譜重整計畫」，與新世代通訊發展時程相互銜接。

此外國際間高度關注的中頻段U6G（6425-7125MHz）也已列入核心觀察範圍。由於該頻段具備連續頻寬優勢，有助支撐大規模數據傳輸，被視為未來6G發展的重要資源。至於600MHz等低頻段，目前也同步進行盤點，盼強化偏鄉及山區的廣域涵蓋能力與通訊韌性。

不過曾文方坦言，下一波6G釋照將牽涉頻譜重整，相關程序猶如「地上權釋出」與「老宅都更」。既有使用者雖享有既有權益，但未來仍將依公平競爭原則辦理公開競標，以提升頻譜整體使用效率。

談及6G未來應用，曾文方指出，生成式AI快速發展後，6G高頻寬將成為AI數據傳輸的重要基礎設施，並可進一步整合非地面網路（NTN），涵蓋低軌衛星、高空平台站（HAPS）及無人機通訊等技術，打造無所不在的通訊網路。未來包括無人機物流、自動駕駛車輛及智慧工廠等新興應用，都可望透過6G突破地理限制，實現全域連網。

次世代通訊是賴清德總統所提的五大信賴產業之一，根據行政院規劃，預計六年投入270億元，目標在2030年將6G關鍵設備自主率提升至八成，帶動地面通訊設備產值達3,200億元。