快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部訂時間表 6G 動起來拚2030年商轉 搶次世代通訊商機

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數位發展部啟動6G布局，在今年與相關業者訪談後，預計2028年啟動頻譜清理及備標作業，並於2030年前完成整備，銜接全球6G商轉時程。（路透）
數位發展部啟動6G布局，在今年與相關業者訪談後，預計2028年啟動頻譜清理及備標作業，並於2030年前完成整備，銜接全球6G商轉時程。（路透）

數位發展部啟動6G布局，在今年與相關業者訪談後，預計2028年啟動頻譜清理及備標作業，並於2030年前完成整備，銜接全球6G商轉時程。市場預期，加上備標、報行政院核定時程，最快2028年可望釋出頻譜，搶攻次世代通訊商機。

國際電信聯盟（ITU）預計於2027年底完成6G技術標準與頻譜決議，數發部也同步展開國內頻譜盤點，並已於本月完成首輪與電信業者及既有頻譜使用者訪談。

數發部資源管理司長曾文方表示，2028年將是關鍵節點，台灣預計2028年啟動既有頻譜使用者清理、法規配套修訂及備標程序，目標是在2030年接軌全球6G商轉，確保台灣在下一波通訊技術演進中能維持競爭力。

曾文方表示，6G發展將延續行動通訊「十年一世代」的演進節奏，但未來6G不只是速度提升，更將與人工智慧（AI）深度融合，進一步推動無人載具等新興科技商業化應用。

面對下一代通訊技術發展，曾文方指出，經初步盤點，目前既有700MHz、900MHz、1800MHz等頻段，將於2030年到期，屆時將納入整體「頻譜重整計畫」，與新世代通訊發展時程相互銜接。

此外國際間高度關注的中頻段U6G（6425-7125MHz）也已列入核心觀察範圍。由於該頻段具備連續頻寬優勢，有助支撐大規模數據傳輸，被視為未來6G發展的重要資源。至於600MHz等低頻段，目前也同步進行盤點，盼強化偏鄉及山區的廣域涵蓋能力與通訊韌性。

不過曾文方坦言，下一波6G釋照將牽涉頻譜重整，相關程序猶如「地上權釋出」與「老宅都更」。既有使用者雖享有既有權益，但未來仍將依公平競爭原則辦理公開競標，以提升頻譜整體使用效率。

談及6G未來應用，曾文方指出，生成式AI快速發展後，6G高頻寬將成為AI數據傳輸的重要基礎設施，並可進一步整合非地面網路（NTN），涵蓋低軌衛星、高空平台站（HAPS）及無人機通訊等技術，打造無所不在的通訊網路。未來包括無人機物流、自動駕駛車輛及智慧工廠等新興應用，都可望透過6G突破地理限制，實現全域連網。

次世代通訊是賴清德總統所提的五大信賴產業之一，根據行政院規劃，預計六年投入270億元，目標在2030年將6G關鍵設備自主率提升至八成，帶動地面通訊設備產值達3,200億元。

延伸閱讀

數位發展部 行政院

延伸閱讀

中華電信2026數位創新應用系列賽啟動 總獎金逾226萬元

無畏記憶體漲價 這家網通廠毛利率達48.2%逆勢創新高

中華電信以大帶小賦能新創 多年來培育逾80個團隊

台積衝刺新世代材料與設備 光洋科、京鼎躍居第一梯隊

相關新聞

智慧升級…6G+AI 重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

跟上國際 6G頻譜整備方案拚年底出爐

全球６Ｇ有望在二○三○年商轉，不只國際電信聯盟（ＩＴＵ）已在規畫頻譜，台灣頻譜主管機關數發部今年也已開始盤點頻譜，預計今年底前將會正式提出「６Ｇ頻譜整備方案」草案。

記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

台積電昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

鴻海擴版圖 攻非洲主權 AI 打造在地化運算能力

鴻海集團AI版圖繼布局亞洲、美洲、歐洲後，現在進一步插旗非洲市場。非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

三星電子勞資協商破裂 華強北 DDR4 報價急漲20%

三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。