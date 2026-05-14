Google 有意衝刺太空 AI 之餘 軟硬體業務同步出擊

Google有意衝刺太空AI之餘，也在現有軟硬體業務同步出擊，12日宣布更新Android作業系統，並推出全新高階筆電產品線「Googlebook」，深度整合旗下Gemini AI功能。

Google端出「Googlebook」之後，獲戴爾、聯想、宏碁（2353）、華碩（2357）等PC品牌巨頭力挺，陸續宣布會在未來數月內推出相關對應機種。

Google將「Googlebook」定位為Android和ChromeOS的融合產物。ChromeOS是平價Chromebook裝置的作業系統。Chromebook已問世15年，而Googlebook在效能和硬體品質上將遠優於Chromebook。

Android生態系總裁薩馬特受訪時說：「有機會為筆電帶回更多創新，尤其是在高階市場。」他不願透露Google是否計劃推出自有品牌的Googlebook。Google上一款自有品牌筆電是2019年的Pixelbook Go，此後便未再推出筆電。