快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

三星電子勞資協商破裂 華強北 DDR4 報價急漲20%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮。（路透）
三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮。（路透）

三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

DDR4目前是南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠最大宗出貨產品，華強北最新報價不僅止跌還大漲，為台廠先報佳音。

根據大陸記憶體市調網站China Flash Market（CFM）最新報價，本周DDR4 8Gb 3200現貨價格已升至18美元，單周大漲20%，成為近期市場最受矚目的產品之一。至於先前一路疲弱的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶圓價格，包括1Tb QLC、1Tb TLC與512Gb TLC等主流產品，也全面轉為持平，市場原先的跌價壓力明顯放緩。

伺服器用DDR5價格則持續走強，據報價顯示，DDR5 RDIMM 64GB價格已來到1,350美元，月漲幅達11%，96GB產品也同步上揚10%，反映AI伺服器需求依舊強勁。業界指出，AI伺服器、高速運算與高頻寬記憶體（HBM）需求繼續擴張，供應原本就偏緊，如今再加上三星大罷工變數，市場對後續供給的不安快速升溫。

業界特別關注華強北價格變化，主因華強北向來被視為全球電子零組件與記憶體現貨市場的重要風向球，當地聚集大量模組廠、通路商、電子零件盤商與現貨交易商，報價變動速度極快，往往最能即時反映市場供需與買盤情緒。

華強北 南亞科 三星

延伸閱讀

記憶體供應拉警報！三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

記憶體 HBM 供不應求 這 ETF 核心持股 SK海力士、三星樂受惠

元晶出關爆8.5萬張大量！盤中一度漲停 太陽能漲價題材有影？

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

相關新聞

智慧升級…6G+AI 重塑2030生活風貌

６Ｇ將於二○三○年到來，除了傳統地面上的基地台，天空中的低軌衛星也會成為行動通訊重要的一環，屆時，通訊將再無死角，民眾隨時隨地都可連上網路；此外，人工智慧（ＡＩ）與６Ｇ的結合，也將逐步改變民眾生活樣貌。

跟上國際 6G頻譜整備方案拚年底出爐

全球６Ｇ有望在二○三○年商轉，不只國際電信聯盟（ＩＴＵ）已在規畫頻譜，台灣頻譜主管機關數發部今年也已開始盤點頻譜，預計今年底前將會正式提出「６Ｇ頻譜整備方案」草案。

記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

台積電將發184億元綠債 用於綠建築、環保支出

台積電昨（13）日公告發行今年度第2期無擔保普通公司債的主要條件，為綠色債券，發行總額為新台幣184億元，將用於綠建築及綠色環保相關支出。

鴻海擴版圖 攻非洲主權 AI 打造在地化運算能力

鴻海集團AI版圖繼布局亞洲、美洲、歐洲後，現在進一步插旗非洲市場。非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧發展，是鴻海集團首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

三星電子勞資協商破裂 華強北 DDR4 報價急漲20%

三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。