三星電子勞資協商破裂 華強北 DDR4 報價急漲20%

三星電子勞資協商破裂，全面罷工箭在弦上，牽動記憶體市況之際，全球最大電子產品批發零售市場大陸深圳華強北最新記憶體報價反映市場後續可能出現追價搶貨潮，終結數周來跌勢，DDR4 8Gb顆粒價格更急漲20%。

DDR4目前是南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠最大宗出貨產品，華強北最新報價不僅止跌還大漲，為台廠先報佳音。

根據大陸記憶體市調網站China Flash Market（CFM）最新報價，本周DDR4 8Gb 3200現貨價格已升至18美元，單周大漲20%，成為近期市場最受矚目的產品之一。至於先前一路疲弱的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶圓價格，包括1Tb QLC、1Tb TLC與512Gb TLC等主流產品，也全面轉為持平，市場原先的跌價壓力明顯放緩。

伺服器用DDR5價格則持續走強，據報價顯示，DDR5 RDIMM 64GB價格已來到1,350美元，月漲幅達11%，96GB產品也同步上揚10%，反映AI伺服器需求依舊強勁。業界指出，AI伺服器、高速運算與高頻寬記憶體（HBM）需求繼續擴張，供應原本就偏緊，如今再加上三星大罷工變數，市場對後續供給的不安快速升溫。

業界特別關注華強北價格變化，主因華強北向來被視為全球電子零組件與記憶體現貨市場的重要風向球，當地聚集大量模組廠、通路商、電子零件盤商與現貨交易商，報價變動速度極快，往往最能即時反映市場供需與買盤情緒。