中華電信2026數位創新應用系列賽啟動 總獎金逾226萬元

中華電信今（13）日舉辦「2026中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，今年賽事以「AI落地應用、數位韌性、創新生態」為核心，結合「海地星空」全方位關鍵基礎建設概念，打造跨領域的人工智慧（AI）實踐平台。

本屆系列賽涵蓋「智慧創新應用大賽」、「5G加速器徵選活動」及「FunPark童書星創獎」三大賽事，總獎金突破226萬元，並提供創業資源、技術支援、實證場域與商業媒合機會，邀請全台學生、新創團隊及社會人士踴躍參與，共同投入數位創新的實踐。

中華電信長期致力打造可信賴的數位基礎建設，今年進一步提出「海地星空」戰略概念，整合海底光纜、地面網路與衛星，建構不受空間限制的連結環境，確保通訊在各種情境下穩定運作，成為AI應用落地的強大後盾。

中華電信董事長簡志誠表示，AI時代的關鍵在於「應用落地」與「價值實現」。透過系列賽平台，中華電信開放技術資源與實證場域，讓創新團隊能從概念走向實作，進一步邁向產業化，構建共榮的AI創新生態系。

隨著數位科技與AI快速發展，產業正面臨關鍵轉型。數位發展部表示，中華電信透過數位創新應用系列賽，串聯AI與5G場域，提供從概念到實作的完整平台，是推動數位產業轉型的關鍵力量。文化部亦指出，透過「FunPark童書星創獎」持續深化數位繪本創作機制，讓原創作品有機會從創意發想走向出版與跨域應用，形成完整文化產業鏈，推動台灣內容走向國際。

「智慧創新應用大賽」今年全面升級，聚焦智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧交通、智慧金融、智慧生活及智慧通信等八大主題，結合「海地星空」基礎建設，鼓勵參賽團隊開發可驗證、可推廣的應用服務，讓AI技術真正走入產業。

中華電信「5G加速器徵選活動」秉持以大帶小「賦能新創」理念，提供商機拓展、技術支持、實證場域、資金媒合、行銷曝光及電信資源等六大支持，培育台灣在地新創。

今年聚焦海地星空、人工智慧、運動科技、資通安全、創新永續等創新應用領域，並設立「AI創新特別獎」與「海地星空特別獎」，鼓勵具成長潛力之新創提出具體AI創新技術及實際場域應用，加速AI技術驗證與商業化發展，共同打造台灣新創產業生態系。

「2026數位創新應用系列賽」總獎金突破226萬元，無論是校園學子、新創菁英或社會專業人士，中華電信都將提供最完善的技術支援，協助參賽者將靈光一現的創意，淬煉成引領產業變革的能量。