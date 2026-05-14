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Google 攻太空 AI 攜手SpaceX 太陽能利多 元晶、聯合再生等成為大贏家

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者李珣瑛陳昱翔／綜合報導
華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。（路透）
華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。（路透）

華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。這是繼當紅的AI新創公司Anthropic之後，近期又一重量級科技大咖按讚太空AI。

科技巨頭紛紛投入，將引爆太空AI商機，元晶（6443）、聯合再生（3576）等太陽能廠成為大贏家；盟立（2464）、建準（2421）等台鏈也沾光。相關消息激勵，太陽能族群昨天不畏台股大跌523點，元晶盤中一度攻上漲停，聯合再生大漲逾5%，成為盤面亮點。

業界分析，科技大廠投入太空AI，主要考量地球上電力無法滿足AI用電需求，希冀透過太空中取之不盡、用之不竭的太陽能作為電力來源，使得太陽能成為太空AI浪潮下新寵兒。

台廠中，元晶是SpaceX太陽能合作夥伴，過往SpaceX的火箭即搭載元晶的太陽能電池飛上太空，元晶掌握出貨SpaceX實績優勢，可望在這波太空AI熱潮下優先受惠。

另一方面，次世代鈣鈦礦太陽能技術被視為接棒太空AI帶來的太陽能商機明日之星，帶旺聯合再生、盟立。聯合再生是台灣投入鈣鈦礦太陽能的先驅之一，正積極投入研發與申請相關專利，朝量產邁進，將洞燭機先。

自動化大廠盟立集團2023年開始投入鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案，搭上太空AI熱潮。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

此外，發展太空AI，散熱也是一大問題。建準曾經是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）親自認證的散熱業者，被外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機的台廠。

根據彭博與華爾街日報報導，Google正與SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品，若雙方達成發射協議，將使兩家公司在準備競逐「軌道資料中心」市場之際建立合作關係。

Google先前曾表示，正與包括Planet在內的其他發射服務業者探討合作，推動「陽光捕手計畫（Project Suncatcher），該計畫是以太空AI資料中心為構想，計劃在2027年前發射原型衛星。由於太空AI仰賴無窮盡的太陽能作為電力來源，因此Google也曾公開表示，目前正在探索由太陽能供電衛星組成的系統，並搭載其張量處理器（TPU），藉此充分利用太陽能的全部潛力。

業界認為，馬斯克提出太空AI計畫之後，引發市場高度關注，也有不少質疑聲浪。隨著Google等科技大咖加入，如同為太空AI產業發展打了一劑強心針，國內太陽能與散熱族群因具備產能與技術實力，後市可期。

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