記憶體新一波漲價潮蠢動 南亞科、華邦等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資協商昨（13）日凌晨宣告破裂，逾4萬名三星工會成員表態本月21日起將展開為期18天大罷工。三星大罷工箭在弦上，記憶體供應將更吃緊，新一波漲價潮一觸即發。

業界分析，三星若因大罷工導致產線停擺，在記憶體供給已嚴重短缺之際，勢必引爆下游追價搶貨。台廠中，擁有記憶體產能的南亞科（2408）、華邦（2344）等優先受惠，成為下游追捧要貨對象，「產能為王」之下，記憶體賣方更具優勢，身價更加水漲船高。

法人指出，若三星大罷工，對客戶端心理面的衝擊恐遠大於實際減產，尤其AI伺服器帶動高階DRAM需求強勁，供應鏈原本就處於「邊生產、邊消化」狀態，一旦龍頭廠產線運作出現不確定性，客戶勢必提前備貨，進一步推升價格。

業界看好，南亞科和華邦在三星面臨供應不確定性的狀態下，有望承接更多訂單，直接受惠。

南亞科近年積極切入DDR5與高頻寬產品，華邦則受惠利基型DRAM與NOR Flash需求回溫，兩家公司原本就受益於漲價紅利，如今再加上三星變數，後續報價轉強可能快速升溫。

此次三星勞資糾紛，起因於雙方在AI熱潮相關獲利的績效獎金議題出現嚴重分歧。工會要求三星取消現行獎金上限措施，將營業利益的15%做為員工獎金，並將相關條款正式納入勞動契約。

根據報導，三星資方已提出將10%的營業利益做為獎金，並額外提供一次性的特別補償方案，水準高於業界標準。公司高層認為，工會所提出的要求，難以長久維持。

在南韓政府勞動當局協調下，三星勞資雙方進行為期兩天的馬拉松式談判。綜合外電報導，三星最大工會負責人崔勝浩（音譯）向媒體宣布，調解談判正式破裂，「我們等待調解近12小時，但提出的方案反而更糟」，目前已有約4.1萬名工會成員表態將參與全面罷工，人數可能增加至超過5萬人。

三星工會先前已宣布，若訴求未獲接受，將自本月21日起發動為期18天的全面罷工。如今勞資協商破裂，三星大罷工箭在弦上。

三星若發生18天大罷工，茲事體大，不僅使得當下記憶體產能更缺，更將重創南韓經濟。

外媒預估，三星大罷工總損失可能超過40兆韓元，擴大成南韓國家經濟問題，尤其半導體占南韓出口約35%，若半導體出口減少10%，國內生產毛額（GDP）將下降0.78%。三星占南韓股市場總市值超過四分之一，因此也可能衝擊資本市場。