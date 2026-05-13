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資策會助攻中科院無人機專案通過CMMC驗證 帶動國防供應鏈資安升級

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

隨著美國國防供應鏈資安要求持續提升，財團法人資訊工業策進會資安科技研究所（資策會資安所）積極推動CMMC制度在臺落地，並於5月3日成功協助國家中山科學研究院（中科院）無人機專案通過驗證，成為我國國防體系接軌國際資安標準的重要成果，也展現臺灣具備導入國際資安規範的實務能力。

中科院為我國國防研發重鎮，長期負責航空系統研發與關鍵技術整合，近年更積極投入國造無人機技術發展，已具備無人飛行載具、飛控系統、通訊鏈路、酬載整合及任務應用等關鍵技術能力，並持續支援我國國防偵蒐監控、戰場情資蒐集、目標定位及不對稱作戰等任務需求，逐步建立我國自主無人機發展能量與產業基礎。

隨著無人機技術廣泛應用於高敏感性任務，其資安防護與治理能力亦成為關鍵核心。資策會資安所指出，本次無人機專案通過CMMC驗證，不僅代表相關單位符合國際資安要求，也顯示我國已具備將國防科技研發結合資安治理與國際合規之能力，進一步強化與國際供應鏈接軌基礎，並為後續國防產業鏈資安升級及國造無人機產業發展奠定重要基礎。

面對全球資安威脅情勢升溫，CMMC已逐步成為國際供應鏈的重要門檻。中科院資安中心此次推動及辦理導入制度，並委由資策會資安所團隊協助航空所導入，除強化既有防護機制，更進一步建立制度化、流程化且具可驗證性的管理體系，展現資安從單一技術導入，逐步邁向整體治理能力建構的發展趨勢。

在驗證推動過程中，資策會資安所協助中科院航空所，將國際規範轉化成可落實的內部流程，並透過系統化盤點與文件建置，釐清現有資安措施與國際要求之間的差距，同時強化驗證證據的完整性與一致性。此舉不僅有效縮短驗證準備時程，也降低驗證風險，並提升資安管理的可追溯性與持續維運能力。

資策會資安所長期投入CMMC制度研究與推廣，並持續與國際接軌，累積國際資安合規實務經驗，具備推動國際標準在地化導入之能力。

同時，資安所亦具備跨標準整合優勢，協助建立一致且可持續的資安治理體系，透過實務導向的輔導方法論與工具機制，涵蓋差距分析、文件建置、證據準備與內部稽核等關鍵流程，大幅提升驗證準備效率。

資策會資安所所長李榮三表示，本案顯示臺灣已具備導入CMMC制度的實務能力，相關經驗未來可延伸至半導體、電子製造及航太等產業。未來，資策會資安所將持續協助國內產業推動CMMC等相關資安標準導入、發揮技術中介的角色，以先進科技與嚴謹制度落實與民興利的初衷，推動國防與民間產業雙贏共榮，厚植資安實力。

資策會 中科院 資安

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