打造6G發展環境 數發部：拚今年底提出頻譜整備方案

根據國際預估，6G通訊服務將在2030年實現初步商業化，數發部資源管理司司長曾文方今天表示，國際電信聯盟（ITU）預計明年正式確認6G相關技術標準，數發部已啟動頻譜盤點，與既有使用者訪談，拚今年底提出頻譜整備方案。

曾文方表示，行動通信技術約以10年為發展週期，國際間普遍預估6G將於2030年正式商用化。6G預期將結合衛星與非地面網路（NTN）技術，目標實現「無所不在」的高速流暢連接，透過高速低延遲網路，應用於車聯網等智慧交通場景；同時也將結合人工智慧（AI）優化管理。

曾文方指出，數發部主責頻譜規劃與管理，為因應6G後續發展，已展開相關行動。由於業者競標取得頻率後，須向國家通訊傳播委員會（NCC）提出一些申請，並進行基地台布建，「沒有個一年半載起不來」，因此頻譜盤點與釋照時程需提前規劃。

曾文方說，700、900、1800MHz頻段的既有使用者將於2030年底到期，將會公開釋出，此外，國際上也有較熱門的6G頻段，數發部將依國際發展趨勢進行盤點。她強調，台灣不可能自行用獨特的頻段，必須跟全球生態系連接、同步，「大家用的手機，要到全世界都可以用」。

曾文方表示，頻譜規劃如同「看不見的都更」，涉及頻段既有使用者，數發部已在5月初進行使用者訪談，也了解既有電信業者興趣，今年底可望提出頻譜整備方案，未來完成頻譜整備後，將進一步推動6G頻譜釋照。