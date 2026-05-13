上銀科技躍居標普永續年鑑全球前1% ESG競爭力獲國際肯定

上銀科技（2049）ESG競爭力獲國際肯定，成功入選2026標普永續年鑑，在機械與電機設備產業類別中榮獲全球前1%的佳績，同時入選道瓊領先指數（DJBIC）新興市場指數成分股，是機械與電機設備產業台灣第一，也是世界第一。

DJBIC指數由S&P Dow Jones Indices（S&P DJI）依據S&P Global CSA評鑑結果編製，採取「Best in Class」選股機制，聚焦各產業中永續表現最具競爭力的企業。該指數長期被全球機構投資人作為永續投資的重要依據之一。

上銀指出，集團近年來持續推動綠色製造與低碳轉型，透過製程優化與節能減碳措施降低環境衝擊，同時強化公司治理架構，提升資訊透明度與風險管理能力。

在社會面向，重視人才培育與員工發展，積極打造多元且具韌性的組織文化，並攜手供應鏈夥伴，共同因應全球淨零排放趨勢，穩步強化全球布局，這項成績凸顯上銀在競爭激烈的機械與電機設備產業中，已具備世界第一的永續競爭實力。

面對ESG已成為全球企業競爭的重要核心，上銀持續以「智慧製造×永續發展」為策略主軸，結合技術創新與責任經營，推動產業升級並創造長期價值，透過不斷精進永續治理與營運韌性，期望不僅在市場競爭中保持領先，實踐企業永續發展的長遠願景。

S&P Global已發布《Sustainability Yearbook 2026》，揭示全球企業在永續績效上的最新排名與競爭態勢，本次涵蓋62個產業、約9,200家企業參與評估，最終僅有848家企業入選年鑑。

台灣共有79家企業入選年鑑，較去年的69家小幅成長，其中只有15家進入各產業前1%。該評比依企業在環境、社會與治理（ESG）面向的表現給予0至100分評分，其中，上銀總分為83分。