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趨勢科技調查：七成以上民眾用AI處理人生大事 但辨識AI詐騙信心不足

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

如今上網查資料、生成圖片，到求職、申請政府福利、大額購買或投資等，處處可見AI的蹤影，全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife最新調查發現，七成以上台灣消費者曾在重大人生事件中使用AI工具協助處理，遠高於全球調查的46%，AI已逐漸成為民眾處理「人生大事」的數位幫手。

但AI也讓詐騙快速演變，從傳統的電話、簡訊、釣魚連結，進化成更逼真、更貼近生活的文字內容、影片、利用深偽技術假冒成名人的詐騙與社群影音導流等等，即使民眾已具備基本資安習慣，仍可能誤入AI詐騙的灰色地帶，在看似合理的情境中做出錯誤判斷。TrendLife統整AI時代下台灣民眾的防詐意識現況，並強調專業防詐工具應扮演AI時代下的日常必備防禦武器，彌補民眾可能忽略的防詐缺手，幫助消費者在每一次點擊、匯款或提供資料前多一道即時且正確的判斷。

趨勢科技近期調查台灣1,035位成年人。TrendLife發現，半數以上民眾進行資料傳輸已有基本資安意識，然抵禦新型詐騙仍需強化，有67.4%受訪者已具備啟用雙因素或多步驟驗證的認知，有67.3%會監控銀行或帳戶是否出現可疑活動，53.5%會避免使用公共Wi-Fi，52.3%會查證網站或機構是否可信，顯示台灣消費者已具備基本資安意識。但TrendLife提醒，AI時代的詐騙仿真度越來越高，在短時間內操縱民眾混亂的心理，最危險的陷阱反而是看似合理、卻已具備可疑特徵的灰色地帶。趨勢科技AI防詐達人產品近期新增高風險類別，提醒使用者需謹慎面對可疑內容時，透過更細緻的風險提醒來強化即時判斷的資安防護。

另外，因AI生成技術讓傳統判斷偽造的指標越來越不明顯。深偽影像、AI生成釣魚訊息與影片，都可能讓民眾在第一時間失去警覺。TrendLife調查指出，台灣僅約四分之一消費者「非常」或「極度」有信心辨識AI生成詐騙或深偽。AI防詐達人新增支援Facebook、X、TikTok等社群平台的詐騙影片連結掃描功能。民眾只要貼上影片連結，即可檢查內容是否潛藏詐騙風險，讓防詐不再只停留在文字或網址判讀，而是進一步延伸至社群影音內容的專業判讀。

調查顯示，已有近四成受訪者曾使用AI工具判斷網路內容是否可能為詐騙或詐欺，但完全信任AI的消費者約5%，多數仍停留在「大致信任」或「有點信任」，顯示AI防詐需求已經出現，但消費者仍在觀望與測試。TrendLife指出，AI詐騙時代的防護關鍵，不只是「有沒有工具」，而是工具能否在模糊情境中提供可理解的判斷，協助消費者在關鍵時刻進行查證。

面對詐騙手法持續升級，TrendLife建議防護思維應從「事後預防」升級為「事前預警」，並在生活中啟動「家庭聯防」的機制相互提醒。AI防詐達人專業防詐工具能協助阻擋詐騙來電、過濾詐騙簡訊、偵測AI換臉詐騙、進行詐騙查證，更提供「詐騙預警雷達」主動劇透詐騙套路，及「家庭守護圈」協助將防詐從個人警覺擴大為全家共防。

資安 趨勢科技

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