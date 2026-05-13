Gemini Intelligence將下放手機與Android裝置 強化用戶代理服務功能

Google舉行The Android Show: I/O Edition 線上活動，公布專為Android打造的Gemini Intelligence，將Gemini 強大的運算能力帶進各項手機、手錶等穿戴與生活裝置。

Gemini Intelligence系列功能將於今年夏天陸續推出。首波率先支援最新款三星Galaxy與 Google Pixel 手機裝置，今年稍晚逐步支援包含智慧手錶、車載系統、智慧眼鏡與筆記型電腦等更多 Android 裝置。

Gemini Intelligence帶動更多AI代理技術，協助用戶自動化處理生活中的瑣碎事務，例如預約運動課時間，在Gmail 裡找出課程大綱將所需的課本加入購物車，擴大代理技術應用，強調在跨應用程式之間的整合。

6月底開始，Android裝置將迎接更聰明的網頁助理，幫助快速瀏覽內容。Chrome瀏覽器內建的Gemini協助用戶進行研究、整理摘要並比較不同網頁的資訊。自動瀏覽功能能代為處理繁瑣的日常預約，像是預約看診或預訂車位，這兩項功能將率先於美國推出，僅支援指定裝置。

在手機螢幕上填寫複雜的表格，是許多人共同的痛點，Google自動填入功能將從單純的便利工具，進化為更智慧、直覺的助手。結合Gemini的個人化智慧服務，Android 能在Chrome瀏覽器或其他應用程式上，自動輸入繁瑣的資訊。Google強調，這是用戶必須主動開啟的設定，且能在系統設定中自由開啟或關閉，確保用戶主導權。

隨著 Gemini Intelligence 的加入，將導入生成式UI概念，用戶透過「幫我製作小工具 (Create My Widget) 」功能，可以用自然對話，打造出客製化的小工具。例如自行車愛好者，特別關注風速跟降雨機率，也可以打造一個專門呈現這兩項數據的天氣小工具。