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Appier 首季營收、獲利超越財測 第2季展望高度樂觀再度超越預測

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）公司Appier 13日公布2026 財年第1季營收成果。首季毛利創下歷年同期新高達65億日圓，年增35.9%，毛利率呈結構性擴張，自去年同期51.4%攀升至 53.9%（固定匯率基準下為 54.7%）。

本季營收創下歷年同期新高的121億日圓，年增29.4%，落在財測高標；營業利益年增153%達1.85億日圓，營業利益率提升至1.5%。在固定匯率基準下，營業利益年增473% 達4.18億日圓，營業利益率達3.5%。營收與獲利雙雙超越原定財測進度，為第2季表現奠定更穩健的基礎。

Appier指出，營收與獲利新高，成長受惠於聚焦關鍵垂直產業的市場拓展（Go-to-Market）策略，以及 Agentic AI 的規模化部署，內部導入Agentic AI進一步擴大營運槓桿效益，推動獲利能力持續提升。在關鍵市場與垂直產業部分，美國與 EMEA（占總營收20%）營收年增49%，而東北亞（占總營收70%）在高基期下仍實現28%的強勁成長；東南亞地區繳出年增四倍的亮眼表現。

公司策略性聚焦關鍵垂直產業與高價值客戶，帶動了強勁的營收表現，包括電子商務年增逾 35%，線上旅遊需求（包含近期成功案例客戶Trip.com 與Omio）驅動的其他網路服務年增逾40%。推動淨收入留存率（NRR）維持在公司平均水準之上。

Appier指出，客戶營收流失率降至 0.275%，創七個季度以來新低，主要受惠於 Agentic AI 產品強勁的黏著度與高客戶留存率。年度經常性收入（ARR）占總營收比進一步攀升至逾 95%，為客戶忠誠度與可規模化的長期成長奠定堅實基礎。單一客戶平均營收（ARPC）展現強勁動能，在排除匯率影響後年增 15%，相較去年同期 10% 的年增率呈現顯著加速。

Appier公布本季展望，釋出更強勁的成長信心，營收預期將達125億至127億日圓，超越原先財測目標；營業利益預期將達10億至12億日圓，同樣優於原先財測目標，主要受惠於因Agentic AI解決方案規模化部署而持續擴大的營運槓桿效益。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，近期Appier獲得Gartner評選為AI原生代表企業。透過強大的產品能力與營運槓桿所展現的Agentic AI實力，是推動第1季優異表現與未來樂觀展望的重要基礎。透過以Agentic AI作為 Appier 營運模式的核心，協助企業自動化工作流程，實現更精準、更可預測且高度個人化的行銷成果。未來也將持續串連前瞻技術研究與實際產品落地，推動創新並協助客戶實現最佳的投資報酬率。

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