東元北美首秀展示技術成果 搶攻無人機與機器人北美商機

東元電機（1504）12日至14日，聯手美國子公司TECO-Westinghouse Motor Company（東元西屋馬達公司），首度登上北美專業舞台——美國底特律「XPONENTIAL 2026國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」。

東元此次發布專為高酬載無人機設計的動力系統，並對外揭露預計在2026年底取得關鍵的Green UAS認證，積極切入北美高規格應用供應鏈。

東元電機總經理高飛鳶指出，此次北美首秀不僅是技術成果展示，更是深化北美市場布局的關鍵一步。透過高效能扁線動力系統與機器人關節模組，將直接對應北美農業與物流市場對可靠性的需求，目標是與當地無人機整機廠及無人機即服務（DaaS）供應商建立深度合作，進一步提升東元在北美智慧動力市場的能見度。

針對商用無人機最核心的續航力痛點，東元展出應用於10至100公斤級高酬載的動力解決方案，核心產品包含T Power Air 12.5kW扁線馬達。

該技術讓馬達最大效率達91.8%，單軸最大拉力可達76.5公斤，相較傳統馬達能延長飛行時間約20%，對於農藥噴灑、物流運輸等重載應用具備高度競爭力。

高飛鳶表示，東元正積極推進產品驗證，力拚2026年底前取得Green UAS認證，以滿足北美市場對安全供應鏈的嚴格要求。

除了無人機動力，東元也同步展示獲台灣精品金質獎的All-in-One機器人關節模組，整合無刷電機、減速機及感測器，鎖定四足及人形機器人市場。

東元表示，未來將憑藉德州子公司的在地化服務，提供從產品研發到售後支援的完整供應鏈體系，全面搶占北美智慧自動化應用商機。