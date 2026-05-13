研揚法說會／邊緣 AI 訂單需求強勁 第2季、全年營收有望雙創新高

工業電腦大廠研揚（6579）13日舉行法說會，研揚今年首季營收、每股純益雙創新高，展望後市，研揚總經理林建宏表示，目前訂單能見度已達半年，尤其邊緣AI需求強勁，包含機器人、半導體及軍工相關領域都有翻倍成長動能，全年AI營收比重有望自兩成提升至三成，整體來看，預期第2季營收將續創新高，全年業績力拚年增兩成、續創新高，且在毛利率持穩下，獲利增幅將高於營收成長幅度。

林建宏指出，研揚現在生意來自兩大領域，一個是傳統工業電腦，在醫療、零售、製造都呈現穩定成長；另一個是AI領域，尤其工業領域的AI應用拓展非常快，落地專案越來越多，主要來自實體AI和AI代理。

研揚邊緣AI應用卡位五大領域，包含半導體、機器人、軍工、交通及AI agent，其中，林建宏看好半導體、機器人、軍工相關業務動能有望呈現翻倍成長。

研揚近年AI營收占比持續提高，2025年已達20%。林建宏預估，今年AI營收占比將達25%，但公司內部目標更為積極，希望衝上三成比重。

展望後市，林建宏表示，目前研揚訂單能見度已經達到6個月，去年第BB值為1.32，今年第1季為1.35，在訂單需求持續強勁下，預估第2季營收有望續創新高。全年來看，研揚希望比照2025年業績成長幅度，2026年也有兩成以上增幅。

此外，林建宏表示，因應市場快速變動，研揚目前僅接一年內出貨的客戶訂單，並依此進行備料生產，在手需求實際。

針對零組件漲價缺貨影響，他分析，研揚在低階CPU占比不大，預料影響有限，至於記憶體及SSD則因去年提早備貨，加上大股東華碩集團協助，缺貨衝擊相對較小，部分漲價也有客戶吸收，毛利率可望維持35％左右水準。