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研調：代理式AI帶動 估第2季伺服器出貨突破500萬台
研調機構DIGITIMES最新產銷調查，今年第1季全球伺服器出貨量較去年第4季成長4%，表現明顯優於預期，第2季伺服器出貨將首度突破500萬台。
DIGITIMES指出，這波動能主要源自美系大型雲端業者（CSP）與品牌商的強勁需求，特別是代理式AI（Agentic AI）的普及，正重新定義伺服器硬體的市場需求重心。
DIGITIMES資深分析師蕭聖倫預估，進入2026年第2季，全球伺服器出貨量將首度突破500萬台大關，季增率達8.6%，與去年同期相比，年增率更將大幅突破3成；成長動能主要來自美系雲端業者全力擴充CPU運算力，以因應Agentic AI工作負載快速成長所帶來的需求。
蕭聖倫指出，Agentic AI的流行不僅加速圖型處理器（GPU）與特殊應用積體電路（ASIC）在Token產出上的耗用，其在執行自動化任務時，涉及的大量任務協調與工具調用功能，高度依賴傳統中央處理器（CPU）的運算支撐，使雲端業者將出貨重心轉向通用型伺服器。
在品牌商方面，蕭聖倫說，除了二線雲端業者對AI與通用型機種訂單增長強勁外，傳統企業客戶也因擔憂伺服器未來漲價空間，加上布局Agentic AI的急迫性，紛紛啟動換機潮，帶動第1季的出貨表現。
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