快訊

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

國家級警報大響！花蓮18:43發生規模5地震 12縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

研調：代理式AI帶動 估第2季伺服器出貨突破500萬台

中央社／ 台北13日電

研調機構DIGITIMES最新產銷調查，今年第1季全球伺服器出貨量較去年第4季成長4%，表現明顯優於預期，第2季伺服器出貨將首度突破500萬台。

DIGITIMES指出，這波動能主要源自美系大型雲端業者（CSP）與品牌商的強勁需求，特別是代理式AI（Agentic AI）的普及，正重新定義伺服器硬體的市場需求重心。

DIGITIMES資深分析師蕭聖倫預估，進入2026年第2季，全球伺服器出貨量將首度突破500萬台大關，季增率達8.6%，與去年同期相比，年增率更將大幅突破3成；成長動能主要來自美系雲端業者全力擴充CPU運算力，以因應Agentic AI工作負載快速成長所帶來的需求。

蕭聖倫指出，Agentic AI的流行不僅加速圖型處理器（GPU）與特殊應用積體電路（ASIC）在Token產出上的耗用，其在執行自動化任務時，涉及的大量任務協調與工具調用功能，高度依賴傳統中央處理器（CPU）的運算支撐，使雲端業者將出貨重心轉向通用型伺服器。

在品牌商方面，蕭聖倫說，除了二線雲端業者對AI與通用型機種訂單增長強勁外，傳統企業客戶也因擔憂伺服器未來漲價空間，加上布局Agentic AI的急迫性，紛紛啟動換機潮，帶動第1季的出貨表現。

伺服器

延伸閱讀

華碩：伺服器今年業績倍增 本季、下半年訂單掌握度高

英業達財報／第1季獲利創六年同期高 第2季營運有望再升溫

英業達法說會／伺服器業務成長動能不減 全年展望樂觀

英業達第1季 EPS 0.68元

相關新聞

英業達、鴻海、廣達等三強 名列資料中心散熱及熱管理專利全球前二十

根據台灣智慧財產局今年發布的《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，分析全球2015至2024年公開/公告的8,449資料中心與伺服器散熱技術專利家族案；台廠英業達（2356）、鴻海（2317）與廣達（2382）名列主要專利申請人，展現台灣在全球伺服器供應鏈的關鍵地位。

Google攜手品牌業者推出全新筆電 Googlebook預計下半年問世

Google舉辦Google Android Show活動，推出全新Gemini Intelligence系統，以及為Gemini Intelligence而設計的全新筆記型電腦Googlebook，計畫與宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、HP 和聯想等業界夥伴合作打造首批Googlebook產品。

Appier 首季營收、獲利超越財測 第2季展望高度樂觀再度超越預測

AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）公司Appier 13日公布2026 財年第1季營收成果。首季毛利創下歷年同期新高達65億日圓，年增35.9%，毛利率呈結構性擴張，自去年同期51.4%攀升至 53.9%（固定匯率基準下為 54.7%）。

東元北美首秀展示技術成果 搶攻無人機與機器人北美商機

東元電機（1504）12日至14日，聯手美國子公司TECO-Westinghouse Motor Company（東元西屋馬達公司），首度登上北美專業舞台——美國底特律「XPONENTIAL 2026國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」。

研揚法說會／邊緣 AI 訂單需求強勁 第2季、全年營收有望雙創新高

工業電腦大廠研揚（6579）13日舉行法說會，研揚今年首季營收、每股純益雙創新高，展望後市，研揚總經理林建宏表示，目前訂單能見度已達半年，尤其邊緣AI需求強勁，包含機器人、半導體及軍工相關領域都有翻倍成長動能，全年AI營收比重有望自兩成提升至三成，整體來看，預期第2季營收將續創新高，全年業績力拚年增兩成、續創新高，且在毛利率持穩下，獲利增幅將高於營收成長幅度。

拚AI應用落地 中華電信今年AI貢獻營收可望三位數成長

中華電信（2412）董事長簡志誠13日表示，AI時代關鍵是「應用落地」與「價值實現」，中華電信「海地星空」數位基礎建設是AI應用落地的強大後盾，今年來自海纜及衛星貢獻營收明顯提升，衛星服務在手訂單遠超過10億元，AI布局更取得成效，今年AI相關營收可望有三位數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。