中華電信以大帶小賦能新創 多年來培育逾80個團隊

中華電信（2412）近年攜手合作夥伴積極布局AI，更透過扶植新創團隊，建構更多AI創新應用。中華電信13日舉辦「2026中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，串聯海地星空，打造AI應用新舞台，總獎金逾226萬。中華電信表示，此活動累積超過200萬人次參加，培育超過80家新創團隊，更陪伴新創團隊從0走1之後，從1走到N的規模化過程。

「2026中華電信數位創新應用系列賽」邁入第24屆、累積逾200萬人次參與，是全國指標性數位創新賽事，今年賽事以「AI落地應用、數位韌性、創新生態」為核心，結合「海地星空」全方位關鍵基礎建設概念，打造跨領域的AI實踐平台；涵蓋「智慧創新應用大賽」、「5G加速器徵選活動」及「FunPark童書星創獎」三大賽事，總獎金突破226萬元，並提供創業資源、技術支援、實證場域與商業媒合機會，邀請全台學生、新創團隊及社會人士踴躍參與，共同投入數位創新的實踐。

今年賽事以「AI落地應用、數位韌性、創新生態」為核心，聚焦海地星空、人工智慧、運動科技、資通安全、創新永續等創新應用領域，並設立「AI創新特別獎」與「海地星空特別獎」，打造跨領域的AI實踐平台。

中華電信近年強打「海地星空」戰略概念，整合海底光纜、地面網路與衛星，不受空間限制、確保通訊穩定運作，成為AI應用落地的強大後盾。

中華電信董事長簡志誠認為，AI時代的關鍵在於「應用落地」與「價值實現」，透過系列賽平台，攜手創新團隊能從概念走向實作，進一步邁向產業化，構建共榮的AI創新生態系。

中華電信統計，5G加速器累積培育超過80家，協助推動新創團隊業務規模化並與中華電信業務協作夥伴超過20家，包含應用在客服及企業代理人的生成式AI虛擬人以及AI打詐等領域。

簡志誠表示，現在這些團隊都是小雞，未來也許有機會變成小金雞，中華電信近年也密切評估透過投資、基金夥伴投資等方式，投資更多AI應用及衛星使用者終端等標的。

隨著數位科技與AI快速發展，產業正面臨關鍵轉型。數位發展部表示，中華電信透過數位創新應用系列賽，串聯AI與5G場域，提供從概念到實作的完整平台，是推動數位產業轉型的關鍵力量。文化部亦指出，透過「FunPark童書星創獎」持續深化數位繪本創作機制，讓原創作品有機會從創意發想走向出版與跨域應用，形成完整文化產業鏈，推動台灣內容走向國際。

中華電信表示，「智慧創新應用大賽」今年全面升級，聚焦智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧交通、智慧金融、智慧生活及智慧通信等八大主題，結合「海地星空」基礎建設，鼓勵參賽團隊開發可驗證、可推廣的應用服務，讓AI技術真正走入產業。

此外，中華電信「5G加速器徵選活動」秉持以大帶小「賦能新創」理念，提供商機拓展、技術支持、實證場域、資金媒合、行銷曝光及電信資源等六大支持，培育台灣在地新創；今年聚焦海地星空、人工智慧、運動科技、資通安全、創新永續等創新應用領域，並設立「AI創新特別獎」與「海地星空特別獎」，鼓勵具成長潛力之新創提出具體AI創新技術及實際場域應用，加速AI技術驗證與商業化發展，共同打造台灣新創產業生態系。