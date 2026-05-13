拚AI應用落地 中華電信今年AI貢獻營收可望三位數成長

中華電信（2412）董事長簡志誠13日表示，AI時代關鍵是「應用落地」與「價值實現」，中華電信「海地星空」數位基礎建設是AI應用落地的強大後盾，今年來自海纜及衛星貢獻營收明顯提升，衛星服務在手訂單遠超過10億元，AI布局更取得成效，今年AI相關營收可望有三位數成長。

中華電信總經理林榮賜指出，中華電信AI布局以AI算力中心為主，將AI基礎建設商業化；並打造「CHT AI Factory」平台，整合DeepFlow解決方案、算力資源、AI多元模型與代理，提供客AI賦能的應用服務，推升2026年AI相關營收成長，也支援公司內部營運增效。

林榮賜說明，目前AI貢獻營收以國際及企業客戶分公司為主，包含海外AI建廠、IDC，同時透過IOWN全光網打造更多AI創新應用，過去AI應用是概念，現在AI應用已經落地，今年貢獻營收成長很大，可望有三位數的成長幅度，且是AI發展初期，未來成長可期。

中華電信強打「海地星空」戰略概念，整合海底光纜、地面網路與衛星，不受空間限制、確保通訊穩定運作，成為AI應用落地的強大後盾。簡志誠認為，AI時代的關鍵在於「應用落地」與「價值實現」，透過系列賽平台，攜手創新團隊能從概念走向實作，進一步邁向產業化，構建共榮的AI創新生態系。

近期中華電信來自海纜及衛星營收也明顯成長，簡志誠表示，衛星佈局完備，進行業務推廣並貢獻營收，除低軌（OneWeb）、中軌衛星（SES），下半年新同步軌道衛星也將加入，目前衛星服務銷售及預銷售表現亮眼，在手訂單也遠超過十億元水準，未來仍將穩定成長。