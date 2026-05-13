快訊

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

拚AI應用落地 中華電信今年AI貢獻營收可望三位數成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信總經理林榮賜。記者陳正興／攝影
中華電信總經理林榮賜。記者陳正興／攝影

中華電信（2412）董事長簡志誠13日表示，AI時代關鍵是「應用落地」與「價值實現」，中華電信「海地星空」數位基礎建設是AI應用落地的強大後盾，今年來自海纜及衛星貢獻營收明顯提升，衛星服務在手訂單遠超過10億元，AI布局更取得成效，今年AI相關營收可望有三位數成長。

中華電信總經理林榮賜指出，中華電信AI布局以AI算力中心為主，將AI基礎建設商業化；並打造「CHT AI Factory」平台，整合DeepFlow解決方案、算力資源、AI多元模型與代理，提供客AI賦能的應用服務，推升2026年AI相關營收成長，也支援公司內部營運增效。

林榮賜說明，目前AI貢獻營收以國際及企業客戶分公司為主，包含海外AI建廠、IDC，同時透過IOWN全光網打造更多AI創新應用，過去AI應用是概念，現在AI應用已經落地，今年貢獻營收成長很大，可望有三位數的成長幅度，且是AI發展初期，未來成長可期。

中華電信強打「海地星空」戰略概念，整合海底光纜、地面網路與衛星，不受空間限制、確保通訊穩定運作，成為AI應用落地的強大後盾。簡志誠認為，AI時代的關鍵在於「應用落地」與「價值實現」，透過系列賽平台，攜手創新團隊能從概念走向實作，進一步邁向產業化，構建共榮的AI創新生態系。

近期中華電信來自海纜及衛星營收也明顯成長，簡志誠表示，衛星佈局完備，進行業務推廣並貢獻營收，除低軌（OneWeb）、中軌衛星（SES），下半年新同步軌道衛星也將加入，目前衛星服務銷售及預銷售表現亮眼，在手訂單也遠超過十億元水準，未來仍將穩定成長。

中華電信 AI

延伸閱讀

鈺創董座：AI時代不只改變價格 是半導體「價值」全面提升

代工廠攻AI 資本支出飆 鴻海、廣達等卡位伺服器、基建紅利

研揚：訂單能見度達6個月 全年營收拚增兩位數

台股受惠 AI 加持及資金行情再創新高 法人點名三大題材人氣聚焦

相關新聞

英業達、鴻海、廣達等三強 名列資料中心散熱及熱管理專利全球前二十

根據台灣智慧財產局今年發布的《資料中心關鍵零組件之專利趨勢分析》報告，分析全球2015至2024年公開/公告的8,449資料中心與伺服器散熱技術專利家族案；台廠英業達（2356）、鴻海（2317）與廣達（2382）名列主要專利申請人，展現台灣在全球伺服器供應鏈的關鍵地位。

Google攜手品牌業者推出全新筆電 Googlebook預計下半年問世

Google舉辦Google Android Show活動，推出全新Gemini Intelligence系統，以及為Gemini Intelligence而設計的全新筆記型電腦Googlebook，計畫與宏碁（2353）、華碩（2357）、Dell、HP 和聯想等業界夥伴合作打造首批Googlebook產品。

Gemini Intelligence將下放手機與Android裝置 強化用戶代理服務功能

Google舉行The Android Show: I/O Edition 線上活動，公布專為Android打造的Gemini Intelligence，將Gemini 強大的運算能力帶進各項手機、手錶等穿戴與生活裝置。

Appier 首季營收、獲利超越財測 第2季展望高度樂觀再度超越預測

AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）公司Appier 13日公布2026 財年第1季營收成果。首季毛利創下歷年同期新高達65億日圓，年增35.9%，毛利率呈結構性擴張，自去年同期51.4%攀升至 53.9%（固定匯率基準下為 54.7%）。

東元北美首秀展示技術成果 搶攻無人機與機器人北美商機

東元電機（1504）12日至14日，聯手美國子公司TECO-Westinghouse Motor Company（東元西屋馬達公司），首度登上北美專業舞台——美國底特律「XPONENTIAL 2026國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」。

研揚法說會／邊緣 AI 訂單需求強勁 第2季、全年營收有望雙創新高

工業電腦大廠研揚（6579）13日舉行法說會，研揚今年首季營收、每股純益雙創新高，展望後市，研揚總經理林建宏表示，目前訂單能見度已達半年，尤其邊緣AI需求強勁，包含機器人、半導體及軍工相關領域都有翻倍成長動能，全年AI營收比重有望自兩成提升至三成，整體來看，預期第2季營收將續創新高，全年業績力拚年增兩成、續創新高，且在毛利率持穩下，獲利增幅將高於營收成長幅度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。