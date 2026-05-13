專為AI應用設計！Google公開全新Googlebook筆電 無縫整合安卓生態系

Google正式揭曉全新AI筆電平台「Googlebook」，宣告從過去以雲端為核心的Chromebook，正式邁向以人工智慧驅動的「智慧系統」時代。Google表示，Googlebook不只是新款筆記型電腦，更是首款專為「Gemini Intelligence」打造的全新裝置類型，將AI深度整合進日常操作體驗中。

Google指出，Googlebook結合Android生態系優勢、Google Play應用資源，以及ChromeOS強大的網頁體驗，並以Gemini AI作為核心，提供更主動、更個人化的智慧協助。首波產品預計今年秋季推出，將與Acer、ASUS、Dell、HP與Lenovo等品牌共同打造，採用高階材質與精緻工藝，並加入具辨識度的亮光條設計語言，兼顧美感與實用性。

其中最受矚目的新功能，是與Google DeepMind合作開發的「Magic Pointer（魔術指標）」。Google指出，游標雖然是筆電最核心的操作工具，但多年來幾乎沒有重大改變。透過Gemini Intelligence，使用者只需輕晃游標，就能喚醒Gemini，並根據畫面內容即時提供建議與操作。例如，當游標停留在電子郵件中的日期時，系統能直接建立行程；若同時選取客廳照片與家具圖片，Gemini也能即時模擬擺設效果，讓AI真正成為操作介面的一部分。

Googlebook也導入「幫我自訂小工具」功能，使用者可透過自然語言指令建立個人專屬Widget。Gemini能整合Gmail、Google日曆與網路資訊，打造專屬資訊首頁。例如規劃旅行時，系統可自動整理飯店、餐廳與行程倒數資訊，讓桌面變成個人生活中心。

此外，Googlebook也強調與Android裝置的無縫整合。使用者能直接在筆電開啟手機App，例如使用外送服務或完成Duolingo每日課程，不需頻繁切換裝置。同時，全新快速存取功能也讓手機檔案可直接在筆電瀏覽與使用，完全不需要經過任何的傳輸步驟。

Googlebook是第一款專為Gemini Intelligence打造的筆記型電腦，能隨時提供主動且個人化的貼心協助。圖／Google提供

Google宣布推出專為Gemini Intelligence而設計的Googlebook筆電。圖／Google提供