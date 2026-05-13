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Skyworks吃下Qorvo 公平會點頭放行：難壟斷市場

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
美國兩大射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo合併通過。美聯社
美國兩大射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo合併通過。美聯社

美國無線晶片商Skyworks Solutions與Qorvo合併案，獲得公平會點頭放行。公平會13日表示，兩家公司雖同屬射頻前端產品市場競爭者，但考量全球市場競爭激烈、上下游仍具制衡能力，加上市場沒有明顯參進障礙，因此認定本案不致對台灣市場競爭造成顯著影響，決議不禁止結合。

公平會於13日通過此案。依規劃，美商Skyworks Solutions, Inc.將先取得Qorvo, Inc.100%股權，再由Skyworks旗下全資子公司與Qorvo合併，合併後Qorvo將消滅，Skyworks則取得Qorvo全部股份與經營控制權。公平會認定，此案符合《公平交易法》規定的結合型態，且達到申報門檻，因此依法提出結合申報。

公平會指出，兩家公司主要產品包括應用於手機行動通訊的「行動通訊射頻前端產品」，以及應用於Wi-Fi、藍牙與UWB的「短程連接射頻前端產品」，雙方屬於水平競爭關係。不過，相關市場目前競爭者眾多，除全球大型業者外，也有區域型與新興競爭者持續投入市場。

公平會分析，市場上主要競爭對手多具備基頻晶片、系統單晶片與射頻前端產品的整合銷售能力，因此即使Skyworks與Qorvo合併後，仍須面對強烈市場競爭，難以單方面提高價格，也不易與其他競爭者形成聯合行為。

公平會也提到，兩家公司目前均委由台灣晶圓代工與封測業者生產，本次結合有助整合訂單，對台灣半導體代工供應鏈穩定具正面效益。至於下游網通產品業者，因採取多元採購與競爭性採購策略，仍具備一定議價能力，因此上下游市場仍維持抗衡力量。

此外，公平會認為，相關市場並無明顯法令限制、關稅障礙或進出口限制，新技術業者仍有機會進入市場，因此不存在高度參進障礙疑慮。

公平會表示，射頻前端技術應用範圍廣泛，雙方結合後可整合互補資源，並透過增加研發投資，提供更完整多元的產品組合，也有助提升市場創新與競爭，因此最終決議不禁止此項結合案。

公平會 晶片

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