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鄭平：AI為節能產業帶來機會 台達電推永續顧問服務

中央社／ 台北13日電
台達電董事長鄭平。記者林俊良／攝影
台達電董事長鄭平。記者林俊良／攝影

台達電董事長鄭平今天表示，AI的高速發展，為節能產業帶來影響及商機，包括能源效率的重要性提升，以及AI將透過智能交通、電網管理和智慧建築等方式，放大節能潛力。台達電宣布推出永續諮詢服務，盼延伸自身經驗，為企業提供永續轉型解方。

台達電今天舉行55週年慶系列活動「前行共好論壇」，鄭平以「AI時代的永續趨勢與產業聚焦」為題發表專題演說。他表示，隨著AI資料中心的大量建置，帶動用電需求暴增，根據國際能源總署（IEA）預測，估計10年後，資料中心的用電量將比現在增加約2.5倍。

鄭平表示，AI資料中心用電量龐大，能效管理仍有很大改善空間。如果能提高1%的能源效率，光是1座100MW的資料中心，省下的電就能額外供應1000戶家庭全年使用，這為台達電帶來絕佳機會。

鄭平認為，除了大型資料中心，AI要普及，接下來一定要往邊緣端（Edge）走，包括區域型的資料中心，企業、車間型的小型資料中心，到個人端裝置、機器人等，台達電都會參與其中。

此外，鄭平認為，AI技術也將放大節能潛力，透過將AI技術導入智能交通、電網管理和智慧建築等，可幫助節電。他引述IEA的預測，估計10年後AI可協助全球節能達13.5EJ（艾焦耳），相當於台灣13.2年的總用電量。

台達電今天宣布推出永續諮詢服務，鄭平說，台達電內部過去在節能永續方面摸索了很多年，現在希望延伸自身經驗，結合高效節能解決方案，為企業提供永續轉型解方。

台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁表示，台達電2024年底就在內部設立永續諮詢服務的部門，一方面希望用過去永續實踐的經驗，協助供應鏈減碳；二方面台達電近年積極朝解決方案轉型，希望發展低碳科技，幫助智慧工廠、智慧微電網、綠建築等應用落地。這幾年來已累積一些實績，現在正式對外推出。

李立仁強調，台達電永續諮詢服務整合策略規劃、數位工具，與脫碳落地能力，可從源頭制定企業減碳路徑；營運端以數位服務平台管理能源及碳排資訊，加速減碳進程，最終結合台達電全方位的解決方案，提供落地實施與成效監測的完整服務。

台達電

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